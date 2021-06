Le retourné de Mehdi Taremi élu plus beau but de la Ligue des Champions

Here are the complete results of the Goal of the Tournament vote...Congratulations Mehdi Taremi! #UCLGOTT | @nissansports | #UCL pic.twitter.com/dmjSBB9Gfj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 4, 2021

L'art de bien soigner sa sortie.Auteur d'un incroyable retourné acrobatique lors de la victoire du FC Porto à Chelsea lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions, Mehdi Taremi a inscrit le plus beau but de cette cuvée 2020-2021 de la C1. L'international iranien avait offert la victoire à son équipe à la toute dernière seconde à Stamford Bridge, insuffisant pour faire tomber lesde Thomas Tuchel, futurs rois d'Europe. Le but du goleador de Porto devance le coup de fusil de Lionel Messi au Parc des Princes et la bicyclette décisive d'Olivier Giroud sur la pelouse de l'Atlético Madrid.Le FC Porto ne finit donc pas cette saison bredouille.