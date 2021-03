Le Real surclasse l'Atalanta

Vite refroidie par un but opportuniste de Benzema à la demi-heure de jeu, la Dea n'a jamais semblé en mesure de secouer le Real, qui l'a sereinement emporté sur ses terres. La Maison-Blanche verra donc cette saison les quarts de finale de la Ligue des champions.

Sportiello, c'est cadeau

La maîtrise madrilène, l'impuissance bergamasque

Real Madrid (3-4-3) : Courtois - Nacho, Varane, Ramos (Militao, 64e) - Mendy, Kroos, Modrić, Valverde (Asensio, 82e) - Vinicius (Rodrygo, 69e), Benzema, Lucas Vázquez. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello - Toloi (Palomino, 61e), Romero, Djimsiti - Maehle, De Roon, Pessina (Caldara, 84e), Gosens (Ilicic, 57e) - Pašalić (Zapata, 46e), Malinovskyi - Muriel (Mirantchouk, 84e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Par Adrien Candau

C'est ce qu'on appelle avoir l'exigence du travail bien fait. Si le Real Madrid laisse manifestement le sens du spectacle aux saltimbanques, c'est bien pour expédier le boulot vite fait bien fait. Le suspense est une coquetterie qui lui sied peu et l'Atalanta, équipe d'esthètes par excellence, a du vite ranger ses ambitions artistiques au placard. Trop solide, trop fort, trop réaliste: le Real Madrid a fait le boulot et Zinédine Zidane peut, sait-on jamais, continuer de rêver éveillé d'une quatrième Ligue des champions sur le banc de la Maison-Blanche.D'emblée, c'est un jeu cérébral qui s'annonce. Gasperini l'a dit haut et fort: l'Atalanta est venue pour jouer son football d'attaque ce mardi soir, quitte à se saborder en tentent d'harponner le galion madrilène. La tactique bergamasque, pourtant, est en réalité un poil plus modulable qu'annoncée: tantôt très haut pour mordre au pressing, tantôt bloc bac, la Dea est changeante, imprévisible, et le Real, confus, se fait rapidement des nœuds au cerveau en début de rencontre. La surprise, néanmoins, ne dure qu'un tout petit quart d'heure. Rapidement, les Madrilènes prennent la mesure de leur 3-4-3 et Modrić se met à dicter le tempo au milieu. Benzema, brillant en pivot, peut aussi allumer la mèche de la fusée Vinicius, a plusieurs reprises dangereux sur son coté gauche. L'Atalanta monte alors légèrement en température, quitte à se cramer d'elle même les pattes : Sportiello foire sa relance en offrant une passe généreuse à Modrić, qui trouve intelligemment Benzema, seul au point de penalty. Le Français n'a plus qu'à conclure en première intention, pour permettre aux siens d'achever le premier acte en toute sérénité.C'est triste, mais c'est ainsi : à la suite de l'ouverture du score espagnole, la fête est déjà finie. Bien sur, Gasperini tente de bidouiller en faisant entre Zapata et Iličić à la pause, mais ses changements sont plus cosmétiques qu'autre chose. Lane parvient toujours pas à trouver ses décalages habituelles et à jouer sa petite musique offensive, qui fait d'elle une équipe à part en Italie. Le disque est rayé, le Real rodé. Et Vinicius, après un dribble chaloupé dans la surface, peut embobiner Toloi et obtenir un penalty. Ramos transforme et balaye sans pitié les derniers espoirs des. Les gars de Gasperini ne renonceront jamais tout à fait, Muriel réduisant même le score d'un maître coup franc en fin de match. Mais l'évidence est là, implacable, alors qu'Asencio recreuse dans la foulée l'écart : la marche était trop haute pour les Bleu et Noir. Le Real, après deux éliminations en huitièmes de finale les deux saisons précédentes, peut lui se satisfaire de retrouver le top 8 européen cette saison.