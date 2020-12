Le Real fait tomber l'Atlético

Grâce notamment à deux buts (un dans chaque mi-temps) signés Casemiro et Oblak contre son camp, le Real Madrid a complètement maîtrisé l'Atlético de Madrid. Qui concède sa première faite de la saison en Liga, et qui voit son adversaire du soir revenir à trois points (avec un match en plus).

Benzema ? Non, Casemiro !

Le malheur d'Oblak, malchanceux, mais logique

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal (Rodrygo, 79e), Varane, Ramos, Mendy - Modrić (Valverde, 87e), Casemiro, Kroos - Vázquez, Benzema, Vinícius (Asensio, 78e). Entraîneur : Zidane.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Savić, Felipe (Lodi, 46e), Hermoso, Trippier - Herrera (Correa, 46e), Koke, Llorente, Carrasco (Lemar, 46e) - Llorente - Suárez (Kondogbia, 72e), Félix (Saúl, 59e). Entraîneur : Simeone.

Il fallait bien que ça arrive. Ou alors, l'exploit aurait tenu du miracle. Comme prévu, l'Atlético de Madrid ne terminera pas sa saison de Liga invaincu. Il aura tenu jusqu'à la treizième journée, lors de laquelle il a également encaissé deux buts dans la même rencontre pour la première fois de l'exercice. Mais ce qui est cruel, c'est de chuter face à son plus grand rival : le Real. Qui, lui, a parfaitement maîtrisé son rendez-vous avec une réalisation inscrite dans chaque mi-temps et qui en profite pour revenir à trois points des Matelassiers (avec un match de moins à disputer, cependant). En crise, l'équipe de Zinédine Zidane ? Suffit d'écrire ce mot sur un journal et de lui redonner Sergio Ramos pour qu'elle se reprenne.Et boom, le poteau ! S'il fallait amorcer le derby de manière violente, Benzema pouvait difficilement mieux faire. Malheureusement pour le Français, devenu au passage l'étranger le plus capé de l'histoire de son club, les doigts d'Oblak dévient sa frappe sur le montant. Un signe que le Real domine ce début de match ? Oui, mille fois oui. Car comme à son habitude, et même si c'est moins vrai cette saison, l'Atlético attend son adversaire et accepte de souffrir. Sauf que cette fois, la défense ne tient pas : au quart d'heure de jeu seulement, Casemiro ouvre le score d'un coup de casque sur corner.Avec cette troisième réalisation encaissée en Liga, lesentament mal ce choc. Pire : ils ne parviennent pas à toucher le cuir, monopolisé par les. Or, pas de ballon = pas de tir = pas d'égalisation. À l'aise à domicile, le champion d'Espagne s'amuse d'ailleurs à faire circuler la balle sans trop accélérer. Juste ce qu'il faut pour ne laisser aucune opportunité à l'ennemi, et pour l'effrayer quand il s'approche de sa surface de réparation.Bien conscient que sa formation ne tourne pas rond, Simeone passe à l'action. Pour la seconde période, il laisse trois joueurs aux vestiaires (Felipe, Herrera et Carrasco) pour en lancer trois autres (Lemar, Correa et Lodi). Coaching presque gagnant : sur une action créée par Llorente, Lemar n'est pas loin de remettre les compteurs à zéro. Mais puisque tout cela ne suffit pas, l'entraîneur cherche une autre bascule avec l'entrée de Saúl à la place de Félix. Raté.Raté, car c'est à ce moment-là que le Real signe le break et la fin officieuse de la partie. Sereine comme Zidane, la Maison-Blanche provoque en effet le contre-son-camp d'Oblak. Lequel, malheureux, voit la tentative de Carvajal cogner le poteau puis son dos... pour terminer sa course dans les filets. 2-0, la soirée est terminée. L'Atlético connaît son premier revers en championnat après avoir testé Courtois à partir de la 80minute, et le Real sort de la crise. S'il y en avait une.