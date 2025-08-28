Pablo Longoria réagit au feuilleton Dani Ceballos

C’est ballot, Pablo.

Ce mercredi matin, l’Olympique de Marseille avait trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos. Quelques heures après, le transfert de l’Espagnol capotait, au grand désespoir des Marseillais. Selon le média AS, le milieu de terrain espagnol aurait refusé de partir vers la cité phocéenne. En effet, Ceballos verrait un transfert vers la Ligue 1 comme « un recul dans sa carrière » et préférerait rester à Madrid en attendant une meilleure offre.

La réal-ité du mercato

En réaction à ce nouveau fiasco de l’été marseillais, Pablo Longoria a confirmé que « le club phocéen était intéressé par Dani Ceballos ». Au micro de la chaîne espagnole El Chiringuito TV alors qu’il débarquait à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des champions, le président de l’OM a ajouté que « pendant le mercato, les choses changeaient souvent », avant de saluer le Real Madrid, « un grand club qui s’est comporté avec classe pendant les négociations ».

🤷‍♂️ "Queríamos a CEBALLOS, pero en el MERCADO hay COSAS CAMBIAN". ‼️ Pablo Longoria, director deportivo del Olympique de Marsella, en EXCLUSIVA con @elchiringuitotv. 📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/39w0UW0YKN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 27, 2025

Pendant ce temps-là, Adrien Rabiot est toujours marseillais.

