Le Qatar appelle ses civils à effectuer un service militaire obligatoire pendant le Mondial

Qatar has called up hundreds of civilians, including diplomats summoned back from overseas, for mandatory military service operating security checkpoints at World Cup stadiums, according to a source and documents seen by Reuters. https://t.co/Pofk94T2yW — Reuters Sports (@ReutersSports) September 27, 2022

Enfin de la main d’œuvre locale au Mondial qatari.À moins de deux mois de l’ouverture de sa Coupe du monde le 20 novembre prochain, le Qatar s’active pour trouver de la main d’œuvre. Et selon les informations de Reuters , l’Émirat puiserait dans ses civils. Une centaine d’entre eux auraient d’ailleurs été réquisitionnés afin d’effectuer leur service militaire obligatoire pendant la compétition. Ils devraient avoir en charge une partie de la sécurité et seraient formés pour la gestion de files d’attente, la fouille et la détection d’alcool, de drogue ou d’armes à feu.Une source a déclaré à l’agence de presse que leobligeait les civils à répondre favorablement à l’appel, un refus pouvant être puni d’un an de prison et d’une amende de 14 000 dollars.Au moins avec les Philippins, Bangladais et autres Népalais, il n’y avait juste qu’à les renvoyer chez eux