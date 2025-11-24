S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Real Madrid ou Barça : Javier Tebas affirme clairement qui il supporte

SF
Real Madrid ou Barça : Javier Tebas affirme clairement qui il supporte

Personne n’en doutait après le nul de dimanche.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a publié un long message pour répondre aux critiques formulées à son encontre lors de l’Assemblée générale du Real Madrid, où un socio a demandé qu’il soit déclaré persona non grata (personne indésirable). La suggestion, accueillie par des rires et des applaudissements, n’a pas laissé l’intéressé indifférent.

Sur X, Tebas rappelle son attachement au Real Madrid depuis sa tendre enfance et affirme qu’on ne lui enlèvera pas son madridismo parce qu’il défend un modèle de compétition qui, selon lui, protège l’ensemble du football espagnol. Une manière de dire qu’on peut aimer un club sans pour autant valider tous les projets de sa direction actuelle.

Un message clair sur la Liga et le football espagnol

« Aujourd’hui, ceux qui dirigent le Real Madrid – pas le Real Madrid en tant que club, ni son histoire – poussent des méga-projets de compétitions qui affaiblissent et détruisent la “maison” qui les a aidés à devenir grands : la Liga. Défendre la Liga, dire ce que l’on pense, à qui de droit et où que ce soit, c’est défendre cet écosystème qui a permis au Real Madrid de devenir ce qu’il est », a-t-il déclaré. Cette annonce ne calmera pas les tensions. Assumé ouvertement supporter du Real, Tebas se retrouve désormais sur la ligne de feu entre les deux camps : son propre camp et les autres clubs.

Les Espagnols enchaînent les mauvais coups de com’ ce week-end.

Le Real cale à Elche et perd de l’avance sur le Barça

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Êtes-vous heureux d'avoir revu Paul Pogba sur un terrain de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
113
41
41
Revivez : Arsenal-Tottenham (4-1)
Revivez : Arsenal-Tottenham (4-1)

Revivez : Arsenal-Tottenham (4-1)

Revivez : Arsenal-Tottenham (4-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!