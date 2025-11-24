Real Madrid ou Barça : Javier Tebas affirme clairement qui il supporte

Personne n’en doutait après le nul de dimanche.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a publié un long message pour répondre aux critiques formulées à son encontre lors de l’Assemblée générale du Real Madrid, où un socio a demandé qu’il soit déclaré persona non grata (personne indésirable). La suggestion, accueillie par des rires et des applaudissements, n’a pas laissé l’intéressé indifférent.

Sur X, Tebas rappelle son attachement au Real Madrid depuis sa tendre enfance et affirme qu’on ne lui enlèvera pas son madridismo parce qu’il défend un modèle de compétition qui, selon lui, protège l’ensemble du football espagnol. Une manière de dire qu’on peut aimer un club sans pour autant valider tous les projets de sa direction actuelle.

Persona non grata Hoy, en la Asamblea del Real Madrid, un socio ha pedido que se me declarara “persona non grata” y el presidente ha respondido: “no sé qué ganamos si todos estamos de acuerdo”. Algunos han aplaudido. Yo, sinceramente, sólo he sentido una cosa: tristeza. Soy… pic.twitter.com/WzMHrSX48E — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 23, 2025

Un message clair sur la Liga et le football espagnol

« Aujourd’hui, ceux qui dirigent le Real Madrid – pas le Real Madrid en tant que club, ni son histoire – poussent des méga-projets de compétitions qui affaiblissent et détruisent la “maison” qui les a aidés à devenir grands : la Liga. Défendre la Liga, dire ce que l’on pense, à qui de droit et où que ce soit, c’est défendre cet écosystème qui a permis au Real Madrid de devenir ce qu’il est », a-t-il déclaré. Cette annonce ne calmera pas les tensions. Assumé ouvertement supporter du Real, Tebas se retrouve désormais sur la ligne de feu entre les deux camps : son propre camp et les autres clubs.

