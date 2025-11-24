Un Belge passé par l’Inter Milan prend sa retraite à 26 ans

Retraite anticipée… et subie.

Après seulement deux matchs disputés cette saison en D3 espagnole avec Marbella, le défenseur belge Zinho Vanheusden a annoncé prendre sa retraite. À seulement 26 ans, le joueur formé au Standard de Liège et longtemps vu comme un des grands espoirs des Diables rouges a fait part de l’accumulation de blessures qu’il a subies depuis le début de sa carrière.

« Blessures, opérations, injections, médicaments… J’ai tout donné pour revenir en arrière, mais c’est devenu plus difficile à chaque fois, témoigne-t-il dans un long message publié sur Instagram. J’ai trop joué dans la douleur, me demandant après chaque entraînement et chaque match comment mon corps réagirait le lendemain. »

🆕️ @ZinhoVanheusden ha anunciado hoy su retirada del fútbol profesional. Su última lesión de rodilla ha sido determinante para tomar esta decisión. Desde nuestro club queremos agradecer a Zinho su entrega y compromiso en esta corta pero intensa etapa en las filas del Marbella… pic.twitter.com/TOPD07X0MP — Marbella FC (@marbella_fc) November 21, 2025

Le football lui rend hommage

Alors qu’il vient de subir la quinzième blessure de sa jeune carrière (129 matchs en 9 saisons), Vanheusden veut désormais « pouvoir marcher dans (sa) vie sans douleur, jouer avec (son) fils et profiter de la vie avec (sa) famille… »

Passé à l’Inter Milan chez les jeunes, le défenseur international belge (1 sélection) a reçu de nombreux soutiens. « All the best for your future mon petit », a commenté Ivan Perišić. « Good luck Zinho », envoie de son côté l’Inter Milan. Et c’est tout le football belge qui a témoigné son soutien : Radja Nainggolan, Axel Witsel, Dodi Lukebakio, Charles de Ketelaere, tous y sont allés de leur message d’encouragements.

Quel blase, cela dit.

