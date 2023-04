Espagne : il profite de la montée de son équipe pour faire son coming out

Le bisou de la promotion.

En s’imposant 1-0 ce dimanche face à Jaen, l’équipe de Marbella a officialisé son accession en quatrième division espagnole. Une fête dont a profité le gardien Alberto Lejárraga pour révéler publiquement son homosexualité. Le portier a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux embrassant son petit ami, accompagné de cette légende. « Merci beaucoup d’avoir toujours été à mes côtés, dans les bons moments comme dans les moins bons. Cette fois nous avons pu en apprécier la beauté ! Merci ! »

Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

Un message largement commenté et loué sur Twitter. Notamment par Jésus Tomillero, arbitre espagnol ayant lui aussi révélé son homosexualité en 2016 : « Merci d’avoir été courageux et de ne pas vous cacher et d’être libre !!! Merci. » Alberto Lejárraga devient ainsi le deuxième joueur à faire son coming out cette saison en Espagne, après le Tchèque Jakub Jankto.

Ça avance…

