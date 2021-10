Le PSG seulement la 8e équipe la plus chère du monde selon le CIES

Top estimated squad transfer values for teams in the big-5⃣ as per @CIES_Football algorithm @ManCity ahead of @ManUtd & @ChelseaFC Full data in last Weekly Posthttps://t.co/SSBSbHxDUC pic.twitter.com/41qsVNK2ZF — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 4, 2021

Passer les quarts de finale de C1 sera donc un exploit ?La traditionnelle lettre hebdomadaire du CIES s’est cette fois attaquée à la valeur marchande des 98 clubs constituant les cinq « grands » championnats européens. On découvre donc ce lundi que le PSG n’est que... Huitième, avec un total de 808 millions d’euros, loin derrière Manchester City et ses 1,280 milliards d’euros, équipe la plus chère d’après le classement. Ce classement est d’ailleurs une affaire mancunienne puisque ce sont lesqui talonnent les, avec 1,214 milliards d’euros.Loin derrière Paris, la deuxième formation française la plus chère est Monaco, pointant à la 26place, avec 335 millions d’euros. Les Monégasques sont derrière des clubs comme West Ham, l’Atalanta, ou encore Villarreal. Ensuite Lille, Lyon, Rennes, puis Nice se tiennent en quelques millions. En cumulé, la Ligue 1 est le moins bien évalué des cinq championnats avec un total de 3,4 milliards, soit un milliard de moins que la Serie A, quatrième. Pour relativiser, on peut se dire que ce n’est pas un club hexagonal qui ferme la marche mais bien Greuther Fürth et ses 26 petits millions.Pas besoin d’argent pour être le meilleur championnat du monde