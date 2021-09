Le PSG ne retient pas Rico, Bernat et Rafinha pour la phase de poules en C1

25

AH

Dina Ebimbe, c'est la Ligue des champions.Maintenant que le mercato est ficelé, ou en tout cas bouclé, les clubs qualifiés pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions annoncent un à un leur liste de joueurs pour la C1. Du côté du Paris Saint-Germain, dans le groupe A avec Manchester City, Bruges et Leipzig, ils seront 25. Et bonne nouvelle : le meilleur blase de l'effectif parisien, Eric Junior Dina Ebimbe, pourra ambiancer les soirées européennes. Mais pas Sergio Rico, Juan Bernat ou, plus surprenant, Rafinha.Loin d'une sanction sportive, Sergio Rico et Rafinha sont en fait les victimes collatérales du règlement de l'UEFA qui exige 4 joueurs formés au club et 4 autres formés dans le pays. D'où les choix d'Alexandre Letellier comme troisième gardien, et du jeune Dina Ebimbe. Quant à Juan Bernat, qui vient de reprendre les séances collectives, il est laissé au repos pour le moment. Le PSG alignera donc Nuno Mendes, Abdou Diallo ou Layvin Kurzawa dans son couloir gauche.Passer de Jordi Alba à Layvin Kurzawa, c'est donc ça rêver plus grand pour Léo.