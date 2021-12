Le PSG finit l'année par une balade contre Breidablik

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Labbe - Lawrence, Ilestedt (Dudek, 56e), De Almeida, Karchaoui (Le Guilly, 67e) - Daebritz (Luana, 67e), Geyoro, Fazer - Baltimore, Huitema, Bachmann (Diani, 56e). Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle.



Breidablik (4-3-3) : Ivarsdóttir - Halldorsdóttir, Lillyardóttir, K. Arnadóttir, A. Arnadóttir - Ziemer (McCarty, 90e), Tomasdóttir (Fridriksdóttir, 90e), Antonsdóttir (Soree, 73e) - Albertsdóttir, Kristijansdóttir (Sigurgeirsdóttir, 56e), Magnusdóttir (Georgsdóttir, 72e). Entraîneur : Vilhjálmur Kári Haraldsson.

QB

Une copie sans la moindre rature.Le PSG a bouclé sa phase de groupes de Ligue des champions par une balade contre Breidablik au stade Jean Bouin (6-0). Une semaine après son doublé contre Zhytlobud-1 Kharkiv , la Canadienne Ramona Bachmann a confirmé sa forme en nettoyant la lucarne (10). Passeuse sur le coup, sa compatriote Jordyn Huitema a ensuite signé un doublé (44, 90+4). Les Bleues ont participé à la fête puisque Kadiditou Diani a inscrit son premier but européen depuis deux ans au terme d'un numéro de soliste (60), avant que Sandy Baltimore n'alourdisse la marque (69).La revenante Luana a quant à elle transformé un penalty pour marquer le coup, recevant en retour les félicitations chaleureuses de l'ensemble de ses coéquipières et du public (86). L'addition aurait pu être encore plus lourde sans la vigilance de Telma Ívarsdóttir, qui a remporté son face-à-face avec Bachmann (31) et repoussé les tentatives de Sara Däbritz (23) et Diani (74). Meilleure défense et meilleure attaque de cette phase de poules, le PSG prend date pour les quarts de finale du mois de mars, où il affrontera Arsenal, le Bayern, la Juventus ou Wolfsburg. Le naufrage lyonnais mis à part , les Parisiennes conjuguent le football au plus que parfait : 16 matchs, 16 victoires, 59 buts marqués, aucun encaissé.