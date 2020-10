Le Portugal se balade contre la Suède, la Belgique tient son rang et l'Angleterre déraille

Dans son mano a mano avec l'équipe de France, le Portugal n'a pas tremblé pour vaincre la Suède (3-0). Dans le même temps, l'Angleterre, elle, a laissé la première place du groupe à la Belgique – victorieuse en Islande (1-2) – après sa défaite face au Danemark (0-1).

21

Ligue A

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 1

Ligue B

But : Schopf (76e) pour l'Autriche

But : Dallas CSC (68e) pour la Norvège

But : Fraser (6e) pour l'Écosse

Buts : Hamšík (16e) et Mak (38e) pour la Slovaquie // Zahavi (68e, 76e et 89e) pour l'Israël

Buts : Çalhanoğlu (57e) et Tufan (76e) pour la Turquie // Milinković-Savić (22e) et Mitrović (52e sp) pour la Serbie

But : Jensen (67e) pour la Finlande

But : Williams (85e) pour le pays de Galles

Ligue C

Buts : Alioski (90e+3) pour la Macédoine // Kvaratskhelia (75e) pour la Géorgie

Buts : Sappinen (14e) pour l'Estonie // Hovhannisyan (8e) pour l'Arménie

Buts : Lovric (8e) et Vučkić (37e sp, 42e et 55e sp) pour la Slovénie

Buts : Yablonski (36e) et Yuzepchukh (90e+3) pour la Biélorussie

Se faire hara-kiri selon l’Angleterre. Première étape : manquer un face-à-face comme Harry Kane (30). Deuxième étape : prendre un second carton jaune synonyme d’expulsion après une faute inutile dans le camp adverse à la suite d'un contrôle manqué comme Harry Maguire (32). Troisième étape : offrir un penalty à l’adversaire en se faisant aider par l’arbitre comme Kyle Walker (35). Quatrième étape : laisser Christian Eriksen transformer son penalty (0-1, 35). Et normalement en faisant ça, vous perdrez la rencontre sur votre terrain de Wembley à Londres. Et gâcherez par la même occasion un joli succès face à la Belgique (2-1) en passant de la première à la troisième place de votre groupe.Qui dit Lukaku avec le maillot de la Belgique dit ballon au fond des filets. Et cela n’a pas loupé pour celui qui a planté pas moins de 43 pions sur ses 44 derniers matchs en sélection. Colossal. L’attaquant de l’Inter a débuté par sa première spéciale : contrôle dos au but, défenseur écarté d’un coup de fesse, contre favorable et frappe du gauche dans la lucarne (0-1, 9). Avant de faire sa seconde spéciale : un penalty transformé qu’il a lui-même obtenu (1-2, 38). Entre-temps, l’Islande était revenue au score après une contre-attaque parfaite conclue par le défenseur Birkir Saevarsson (1-1, 17). Devant au tableau d'affichage, la Belgique peut alors s'occuper de sa spéciale à elle : se faire des passes, garder le ballon sans se créer la moindre occasion dangereuse. Suffisant pour s'imposer au stade Laugardalsvöllur de Reykjavík et prendre la tête du groupe 2. Tandis que l'Islande est officiellement reléguée.No Cristiano, party quand même ! Obligé de quitter la sélection après son test positif à la Covid, l’attaquant de la Juventus a dû laisser son Portugal affronter la Suède à l'Estádio José Alvalade de Lisbonne. Une Suède qui espérait s’en sortir en l’absence de son pire cauchemar. Raté. Titulaire en lieu et place de CR7, Diogo Jota a su faire oublier son habituel capitaine en offrant un caviar à Bernardo Silva (1-0, 21). Avant de s’offrir un second but dans la compétition en étant à la réception d’une ouverture sublime de João Cancelo (2-0, 44). C’est tout ? Eh bien non, puisque le nouveau joueur de Liverpool s’offre un doublé après un rush dans son couloir gauche (3-0, 72). Cristiano Ronaldo va devoir batailler pour retrouver sa place de titulaire. Avec sa victoire, le Portugal reste en tête du groupe 3 en attendant sa « finale » contre la France le 14 novembre prochain. De son côté, avec 0 point en 4 matchs, la Suède peut déjà commencer à regarder ce qu’il se fait à l’étage inférieur.C’est bien connu, pour espérer l’emporter, mieux vaut terminer la rencontre à 11. Et visiblement, la Bosnie-Herzégovine n’était pas au courant, puisque Anel Ahmedhodzic est parti tester les douches du Stadion Miejski we Wrocławiu de Wrocław avant tout le monde après avoir fauché Robert Lewandowski en position de dernier défenseur (15). En infériorité numérique, la Bosnie résiste durant 25 minutes avant de sombrer totalement. Et comme souvent – ou plutôt comme toujours – c’est Lewandowski qui se charge d'assommer l’adversaire en vrai renard des surfaces (1-0, 40). L’attaquant du Bayern a ensuite permis à Karol Linetty de faire parler son jeu de tête (2-0, 45). Avant de se charger d’enterrer définitivement l’adversaire d’une jolie demi-volée à bout portant (3-0, 52). Et voilà comment la Pologne joue les trouble-fêtes en tête du groupe 1 devant l’Italie et les Pays-Bas.