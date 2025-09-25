S’abonner au mag
  • Carabao Cup
  • 3e tour
  • Huddersfield-Manchester City (0-2)

Pep Guardiola fait un beau cadeau à la famille Heskey

SF
C’était devenu rare à City.

Ce mercredi, Manchester City affrontait Huddersfield lors du 3e tour de la Carabao Cup. Si la victoire 2-0 des Cityzens est anecdotique, c’était le moment opportun pour Pep Guardiola pour faire tourner son effectif et reposer Bernardo Silva, qui n’a toujours pas digéré le nul contre Arsenal. « Ce sera un mélange de l’équipe première et de l’académie », avait prévenu le Catalan, qui a donc lancé pour leur première avec le groupe A deux frangins, Jaden (19 ans) et Reigan (16 ans) Heskey.

Les héritiers du roi Emile

Les deux Anglais sont en effet les fils de l’ancien attaquant de Liverpool et des Three Lions Emile Heskey. Véritable monstre physique, le désormais retraité a donné un entretien au Daily Mail pour évoquer ses fils : « Ils me ressemblent. Ils sont tous les deux très athlétiques. Le plus jeune est très rapide. L’aîné est un peu une bête, comme je l’étais. Ils ont tous les deux des qualités similaires. »

Les deux Anglais sont les premiers frères à jouer pour City depuis Kolo et Yaya Touré, ou encore Shaun et Bradley Wright-Phillips.

