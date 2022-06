Le Portugal martyrise la Tchéquie

Portugal (4-3-3) : Costa - Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro - Guedes (Palhinha, 88e), Carvalho (Fernandes, 68e), Neves (Moutinho, 88e) - Ronaldo, Jota (Leão, 80e), Silva (Vitinha, 68e). Entraîneur : Fernando Santos.



Tchéquie (3-4-3) : Stanek - Zima, Brabec, Matějů (Král, 80e) - Coufal, Souček, Sadílek, Havel (Jemelka, 46e) - Lingr (Pesek, 46e), Kuchta (Jurecka, 46e), Hložek (Vlkanova, 73e). Entraîneur : Jaroslav Šilhavý.

Qu'elle semble loin, l'époque où le Portugal n'était qu'un vulgaire barragiste pour aller au Mondial.Quatre jours après son succès fleuve face à la Suisse , laa tranquillement poursuivi sa marche en avant ce jeudi soir contre la Tchéquie (2-0) au stade lisboète José Alvalade.Les hommes de Santos ont entamé la rencontre en mode diesel : une grosse demi-heure à squatter en vain le camp tchèque, à se faire peur de l'autre côté sur un boulet de canon de Jan Kuchta (30), avant d'enclencher pour de bon la machine. Sur son côté droit, le redoutable João Cancelo a trouvé un trou de souris pour dégainer en premier, et donné des idées à Gonçalo Guedes, qui l'imitait quelques instants plus tard sur une frappe subtilement croisée. À la pause, le Portugal avait déjà tué tout suspense et pouvait embrasser Bernardo Silva, double passeur décisif.Un poil plus entreprenants dans le second acte, les Tchèques avaient la contre-attaque idéale pour revenir dans la partie mais Jurecka manquait étrangement le cadre (60). En face, le Portugal baissait le pied et ne parvenait pas à inscrire le troisième pion, à l'image de Guedes, à deux doigts de mystifier Stanek avant de se faire reprendre au dernier moment (66). À l'image d'Adam Vlkanova qui n'arrivait pas à cadrer dans son duel face à Costa (86), les visiteurs n'auront jamais été en mesure d'inquiéter des locaux en total contrôle.Même sans un grand Ronaldo, les Portugais ont montré qu'ils avaient de la marge et conservé leur première place dans le groupe 2, avant de se déplacer en Suisse dimanche.