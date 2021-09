Le Portugal assure en Azerbaïdjan

Azerbaïdjan (3-4-3) : Magomedaliyev - Haghverdi, Badalov, Salahly (Sadikhov, 75e) - Huseynov, Garayev (Nuriev, 46e), Mahmudov, Khalilhadze (Ghorbani, 46e) - Ozobic (Mustafayev, 62e), Alaskarov, Emreli (Bayramov, 62e). Sélectionneur : Gianni De Biasi.



Portugal (4-3-3) : Patrício - Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro (Mendes, 71e) - Palhinha (Neves, 46e), Moutinho (Mario, 77e), Fernandes - Bernardo Silva (Otavio, 77e), André Silva, Jota (Guedes, 77e). Sélectionneur : Fernando Santos.

No Ronaldo, party quand même.Privé de Cristiano Ronaldo, suspendu, le Portugal n’a pas tremblé pour s’imposer au Stade Olympique de Bakou face à l’Azerbaïdjan (0-3) lors des qualifications au Mondial 2022.Est-ce que le Portugal jouerait mieux sans Cristiano Ronaldo ? Peut-être. Une chose est sûre en tout cas, Bruno Fernandes et Bernardo Silva, en délicatesse depuis plusieurs mois en sélection, ont profité de l’absence de leur capitaine pour se libérer. En chef d’orchestre, le milieu de Manchester United a donné le tempo de la rencontre. Et il a fait parler son pied droit pour servir Bernardo Silva qui ouvre le score d’une reprise de volée en aile de pigeon (0-1, 26). Avant de trouver Diogo Jota qui décale pour André Silva qui n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (0-2, 31).En face, l’Azerbaïdjan n’a pas démérité et s’est même procuré quelques situations chaudes. Sauf que les hommes de Gianni De Biasi n’ont rien pu faire pour arrêter les offensives portugaises. Et notamment celles menées par João Cancelo qui, après avoir mis un petit pont à chacun de ses adversaires du jour, a distillé un amour de centre pour Diogo Jota (0-3, 74).Avec cette victoire, le Portugal prend seul la tête de son groupe de qualification avec 3 points d’avance sur la Serbie qui se rend en Irlande ce mardi soir.