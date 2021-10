Le Partizan Belgrade champion du monde du rapport entre les occasions créées et concédées

LT

L’Étoile rouge a peut-être une C1, mais le Partizan domine actuellement le monde.Comme chaque semaine, le CIES a dévoilé ce lundi sa lettre hebdomadaire, la 352e . Cette fois, l’organisme, en collaboration avec InStat, s’est penché sur le rapport entre les occasions crées et concédées dans 41 ligues, soit 680 clubs analysés dans le monde. Et c’est le Partizan Belgrade qui domine largement ce classement, avec un ratio de 5, puisqu'il se procure en moyenne 8,2 grosses situations et en concède 1,6 par match. L’Ajax (4,32) et Salzbourg (4,15), complètent le podium, alors que les Néerlandais sont ceux qui se créent le plus d’occasions par rencontre (11,9).Premier Français, le Paris Saint-Germain ne pointe qu’à la 22place du classement avec un ratio de 2,41. Avec 7,8 occasions créées par match, le PSG est ex-aequo avec son voisin du Paris FC, et l’OL. Tout en bas du classement en France, on retrouve les Girondins de Bordeaux avec un rapport de 0,56, pour 3,9 situations créées et 7 subies. Si l’on inclut la Ligue 2, c’est Nancy, et son ratio de 0,47, le très mauvais élève de la classe.Qui s’y frotte, y marque.