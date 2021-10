Le parquet requiert 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende contre Karim Benzema

MD

Un lourd réquisitoire.Représenté par ses avocats Maîtres Antoine Vey et Sylvain Cormier au tribunal correctionnel de Versailles, Karim Benzema est jugé pourenvers Mathieu Valbuena dans la désormais connue « Affaire de la sextape » . Si être écarté de l’Équipe de France pendant cinq ans aurait déjà pu faire office de peine suffisante, le procureur de la République a cependant requis dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende pour le natif de Lyon.Les quatre autres fantastiques jugés à l'audience, Younes Houass, Karim Zenati, Mustapha Zouaoui et Axel Angot devraient aussi en prendre pour leur grade. Quatre ans d'emprisonnement ferme requis contre Zouaoui et 15 000 euros d'amende. Angot pourrait faire dix-huit mois ferme derrière les barreaux et écope d'une amende du même montant. Sans casier judiciaire, Houass a vu le procureur requérir une peine de dix-huit mois de prison avec sursis et une amende de 5000 euros. Enfin, deux ans d’emprisonnement fermes et 5000 euros d’amende ont été requis contre Zenati, en état de récidive. Après six ans de de remous judiciaires, la fameuse affaire rendra enfin son verdict final ce vendredi, mettant un point final à un sombre chapitre des carrières de Karim Benzema et Mathieu Valbuena.À moins que KB9 ne fasse appel à la décision....