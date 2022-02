Le Paris FC renverse Sochaux et revient à hauteur de Toulouse

Paris FC (5-4-1) : Demarconnay - Chergui, Camara (Bernauer, 92e), Kanté, Hanin, Siby - Iglesias (Lopez, 64e), Name, Gory (Guilavogui, 64e), Gueye (Alfarela, 79e) - Boutaïb. Entraîneur : Laurey.



Sochaux (4-2-2-2) : Jeannin - Henry (Senaya, 43e), Ndour, Lopy, Diedhiou (Pogba, 65e) - Ndiaye, Weissbeck (Ambri, 79e) - Mauricio, Do Couto (Thioune, 79e)- Kalulu, Kitala (Tebily, 79e). Entraîneur : Daf.

Ça pouvait se resserrer, en haut du tableau de Ligue 2.Mais alors qu'il était bien parti pour revenir à une petite longueur du Paris FC grâce à une possible victoire, Sochaux s'est fait complètement renverser en l'espace de sept minutes lors de la 26journée. Le dauphin de Toulouse s'est en effet imposé alors qu'il a longtemps été mené, après avoir encaissé un but à la demi-heure de jeu. L'œuvre de Mauricio, auteur d'une tête plongeante sur un centre de Ndour au cœur d'une première mi-temps serrée et bloquée. En face, seul Name s'était montré (un tant soit peu) dangereux jusque-là avec une volée sur corner bloquée par Jeannin.Sauf que dans le second acte, les locaux se sont soudainement réveillés et ont marqué trois fois coup sur coup : l'improbable Boutaïb a d'abord égalisé d'une demi-volée à la suite d'un corner mal repoussé, le remplaçant Guilavogui l'a imité via un tir croisé sur une passe décisive de Lopez (un autre entrant) et Gueye a éteint le suspense au bout d'une longue course (de Guilavogui). 3-1, score final (malgré une dernière occasion pour Mauricio, dans le temps additionnel). Ce qui permet aux hommes de la capitale de revenir à hauteur du leader toulousain, et de repousser les Lionceaux (quatrièmes) à sept points. Côté mauvaise nouvelle, Gueye est sorti sur civière.Ça ne suit plus, derrière !