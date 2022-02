Le Paris FC rejoint sur le fil, Nîmes enfonce Grenoble, Nancy y croit toujours

Rejoint dans les dernières minutes à Guingamp, le Paris FC a manqué l'occasion de prendre provisoirement la première place de cette Ligue 2, tandis qu'Auxerre s'est rapproché du podium en s'imposant à Niort. Dans le bas de tableau, Nancy a pris le meilleur sur Dunkerque, alors que Grenoble s'est sabordé à Nîmes.

Clairement pas le duel le plus animé de la soirée, et à l'arrivée le seul score nul et vierge. La formation de Régis Brouard a pourtant tenté, notamment en première période, mais sans pouvoir surfer sur sa victoire dans la semaine face à Niort. Plus mordant après la pause, Dijon aurait pu réussir le gros coup, mais Placide s'est interposé devant Le Bihan, avant de voir Dobre échouer sur le poteau.Un partout, la balle au centre. Choc de mal classés du côté de Quevilly, où Valenciennes prend les devants en premier grâce à la finition de Bonnet. Debuchy manque ensuite le break sur corner avant de s'en mordre les doigts au moment où Masson commet l'irréparable, perdant le cuir dans sa surface pour permettre à Diaby d'égaliser tranquillement. Le deuxième acte est plus fermé entre deux équipes en grand besoin de points, Lecoeuche manquant l'opportunité d'offrir trois points aux Nordistes.Oui, Nancy respire toujours. Lorsque l'on est vingtième et que l'on reçoit le dix-neuvième, peu de choix s'offre à nous : gagner ou rien. Mission accomplie pour les Nancéiens, qui prennent rapidement les commandes. Vachoux joue les sauveurs devant Biron, mais à la suite du corner le feu follet peut servir Basila pour le premier but de la soirée. Après avoir vu son but refusé pour hors-jeu, ce même Biron se mue à nouveau en passeur après la pause après une accélération supersonique pour servir Thiam. L'équipe d'Albert Cartier revient à quatre points de son adversaire du soir et veut continuer de croire au maintien.Un partout la balle au centre, bis. Un match plutôt dominé par les Aveyronnais dans son ensemble. C'est pourtant Amiens qui frappe le premier, le malheureux Célestine poussant dans son propre but un ballon de Badji. Arokodare manque ensuite le cadre au cœur du temps fort amiénois. Mais Rodez n'a pas dit son dernier mot et recolle grâce à Vilhjalmsson, qui remet au premier poteau sur un bon centre venu de la droite. La seconde période est moins plaisante, et chacun rentre finalement à la maison avec un petit point.La vie est rude à Caen. Plus entreprenants sur la pelouse du Nouste Camp pendant 45 minutes, les Normands ne parviennent pas à faire la différence. Malheureusement pour eux, les Pallois avaient réglé le réveil pour l'entame de la seconde période, glaçant les visiteurs sur une volée splendide de Koffi depuis l'entrée de la surface. Suffisant pour voir la bande de Victor Lobry prendre ses aises dans le Top 10, tandis que Caen ne parvient pas à faire le trou sur la zone rouge.Face à des Chamois adeptes de l'attente pour mieux mordre en contre, les Auxerrois ont su trouver les solutions pour goûter à nouveau à la victoire et se rapprocher de Sochaux et du podium. Pour cela, il aura fallu un exploit individuel de Gauthier Hein, lancé à pleine vitesse dans la surface pour enchaîner passement de jambes – missile sous la barre. Niort manque l'opportunité de recoller à la cinquième place synonyme de barrages, malgré un poteau de Merdji d'une tête plongeante peu avant l'heure de jeu.Pas de prise de tête. Longtemps malmené, le Paris FC a cru prendre la tête de la Ligue 2, avant de voir Guingamp égaliser dans les dernières minutes. Ce sont pourtant les Bretons qui entament la rencontre sans complexe et se procurent les meilleures situations. Savis, Merghem et Pierrot font mal à la formation de Thierry Laurey, qui s'applique à ne pas rompre. Il faut attendre la dernière demi-heure pour voir les Franciliens, invaincus depuis octobre, passer à la vitesse supérieure. Seul au second poteau, Gueye envoie sa volée au-dessus, avant qu'Iglesias n'envoie Lopez au but. Après de longues minutes à pousser pour égaliser, l'EAG est finalement récompensé sur un but tardif de Gomis.Pire équipe à l'extérieur cette saison, Grenoble s'est appliqué aux Costières pour poursuivre sa série. Avec un carton rouge rapide récolté par Jeno d'abord, averti pour la deuxième fois pour avoir frappé involontairement dans la cheville du pauvre Martinez. Et avec une énorme boulette de Maubleu ensuite, le portier isérois offrant l'ouverture du score à Moussa Koné, qui traînait par là. L'attaquant des Crocos y va même de son doublé en seconde période pour assurer la victoire des siens. Eliasson répond lui à la réduction du score de Correa en fin de match. Grenoble va devoir continuer à souffrir.