Le Paris FC et l'AJ Auxerre se quittent bons amis

154

Paris FC (4-3-3) : . Demarconnay – Bernauer, Kanté, Hanin, Chergui – Name, Gakpa (Guilavogui, 74e), Mandouki – Lopez (Alfarela, 75e), Diakité, Laura (Caddy, 88e). Entraîneur : Thierry Laurey.



AJ Auxerre (4-4-2) : Léon - Bernard, Pellenard, Jubar, Arcus (Coeff, 72e) - Autret, Sakhi, Touré, Hein (Perrin, 72e) - Sinayoko (Ndom, 87e), Charbonnier Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Paris FC 1-1 AJ AuxerrePas de vainqueur pour ce dernier match de la 4e journée de Ligue 2.Longtemps bloqué sur le score de 0-0, ce choc entre un PFC et une AJA qui visent tous deux la montée s'est décanté dans les vingt dernières minutes. Laura a ouvert le score pour les Parisiens, mais Autret lui a répondu du tac au tac, permettant ainsi à l'AJA de rester invaincue en ce début de saison. Tout comme le PFC, cela dit en passant.Si le match a donc été animé en fin de rencontre, il avait eu bien du mal à s'emballer en début de partie. La première période a été franchement pauvre en occasions, quand la seconde a été de bien meilleure qualité. Les Parisiens, grâce à un pressing plus agressif, se sont procurés de plus e, plus d'occasions, et ont finalement été récompensés à la 73minute, quand Gaëtan Laura a trompé Donovan Léon d'une frappe à la trajectoire mal jugée par le portier des Bourguignons.Le deuxième club de la capitale pensait avoir fait le plus dur, mais cinq minutes plus tard, une charge de Guilavogui sur Coeff a offert un pénalty aux Auxerrois. La sentence a été transformée sans sourciller par Mathias Autret (80, 1-1).Vexés, les Parisiens ont tout tenté pour tenter d'arracher la victoire, en vain. Cet amer partage des points peut toutefois leur donner le sourire : ils sont ce soir leaders de Ligue 2.