Le nouveau fair-play financier, une aubaine pour le PSG

C’était annoncé depuis quelque temps, c’est dorénavant officiel : le fair-play financier fait peau neuve. Et avec cette nouvelle version, une bien plus grande liberté offerte aux clubs de dépenser toujours et encore plus. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui se démène pour faire prolonger sa star Kylian Mbappé.

Abandon des sanctions sportives

Une nouvelle version allégée en faveur du PSG

Le PSG, cheval de Troie du libéralisme ?

Par Pierre Rondeau

À partir de juin prochain, ce sera portes ouvertes sur le marché des transferts européen. L’UEFA a présenté jeudi sa nouvelle version du fair-play financier. Dites adieu au contrôle comptable et à l’interdiction de dépenser plus que ce que vous gagnez. Faites place à plus de liberté et moins de frein. En gros, les clubs, qui ont tous souffert de la crise sanitaire, pourront dépenser autant qu’ils le souhaitent à la seule condition de respecter un plafond sur leur budget total.Dès la saison prochaine, les salaires, indemnités de transfert et commissions d’agent ne pourront pas dépasser les 90% du budget. Puis progressivement, afin de permettre aux clubs de s’adapter et de mettre à jour leur contrat, ce seuil baissera à 80% en 2024-2025 puis à 70% en 2025-2026. Autrement dit, ils vont avoir encore trois ans avant de subir ce plafond symbolique. Autre point d’accroche, la possibilité d’endettement, si elle était couverte par l’actionnaire, est doublée sur trois ans. De 30 millions d’euros jusqu’à aujourd’hui, elle passera à 60 millions d’euros.Dernier point important, et non des moindres, les sanctions sportives sont abandonnées. Plus de risque de se faire exclure de la Ligue des champions ou de ne pouvoir inscrire que 22 joueurs au lieu de 25, voire d’être interdit de transfert. À présent, il s’agira de payer si vous voulez dépasser. Une simple amende sera imposée, une, dont les montants récoltés seront ensuite redistribués aux clubs sains, en équilibre, qui respecteront les nouvelles règles.Clairement, en étudiant cette mise à jour, on se rend compte à quel point elle va servir le Paris Saint-Germain, qui se démène actuellement pour faire prolonger Kylian Mbappé, quitte à faire exploser la facture. Certains parleraient même d’un contrat colossal assorti d’une prime à la signature de 150 millions d’euros. Autrefois, nous aurions dit impossible. L’Instance de contrôle financier des clubs aurait trouvé son mot à dire et aurait empêché l’équipe parisienne de dépenser autant, surtout après avoir fait signer, la saison dernière, Lionel Messi. Mais maintenant, les choses changent.Un club qui peut se targuer de présenter un chiffre d’affaires supérieur à 600 millions d’euros aura ainsi le droit de consacrer 90% de cette richesse aux salaires et aux dépenses de transfert. Ils peuvent donc faire sauter la banque. Aux 300 millions de masse salariale déjà atteints cette année, ils pourront encore ajouter plus de 200 millions d’euros dans leurs dépenses. Et quand bien même ils dépasseraient ce seuil, il leur suffira de payer une amende afin de passer entre les mailles du filet. Puis, même si le plafond devrait baisser, c’est seulement à partir de 2025-2026, alors que l’on parle d’un contrat de deux ans pour Mbappé. Magnifique. Clairement, c’est un nouveau fair-play financier qui va servir les intérêts du PSG.Et on est en droit de se dire que Nasser al-Khelaïfi y est pour quelque chose. La nouvelle tête pensante du football européen, président de l’ECA, le syndicat des clubs, et nouveau meilleur ami d’Aleksander Čeferin, aurait peut-être poussé pour une telle réforme. Alors qu’il était évident qu’il devait faire partie des clubs dissidents, partisans de la Superligue européenne, que tous les documents des Football Leaks avaient mis à jour des projets, dès 2016, qui intégraient le Paris Saint-Germain dans une compétition privée et autonome, en avril dernier, retournement de situation : le PSG de Nasser al-Khelaïfi n’en sera pas.Au contraire, il s’est rapproché de l’UEFA, qui l’avait pourtant sanctionné par deux fois dans le passé, et a été élu président du puissant syndicat. En coulisses, beaucoup admettent que cela faisait partie d’un plan rondement mené : se rapprocher des instances, montrer à quel point il est proche du football traditionnel, méritocratique, populaire dans le seul but de le modifier de l’intérieur. Sitôt élu, voilà que le fair-play financier change et est largement allégé. Idem côté compétition, avec la Ligue des champions qui change et se tourne vers un système hybride, avec places offertes sur le coefficient de l’UEFA. Le point d’orgue a aussi été atteint lorsque, dans une interview donnée au média britannique The Athletic, le président du PSG a affirmé vouloir s’inspirer de la NFL et du Super Bowl pour améliorer l’image de la Ligue des champions et se poser des questions concernant l’accessibilité des matchs pour les autres continents, notamment à travers les fuseaux horaires.On dirait que Nasser al-Khelaïfi propose une philosophie pire que celle défendue par les partisans la Superligue, néolibérale et mondialiste. Pour tout dire, on ne voit pas trop ce qu'il y a de populaire dans cette version du football.