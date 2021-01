Le Napoli perd la face contre le Hellas

Hellas Verone (3-4-2-1) : Silvestri - Dawidowicz, Gunter (Lovato, 75e), Dimarco (Magnani, 56e) - Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic - Barak, Zaccagni (Bessa, 83e), Kalinic (Di Carmine, 56e). Entraîneur : Juric.



Napoli (4-2-3-1): Meret - Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Di Lorenzo - Demme (Politano, 65e), Bakayoko (Lobotka, 83e) - Lozano, Zielinski (Elmas, 83e), Insigne (Mertens, 60e) - Petagna (Osimhen, 65e). Entraîneur : Gattuso.

Précoce mais inutile.Devant à la marque après 9 secondes de jeu et l'ouverture du score d'Hirving Lozano, qui a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du Napoli, lesse sont ensuite écroulés, encaissant trois buts, et repartant de Vérone avec un zéro pointé qui fait mal (3-1).Totalement fautif sur le but du Mexicain, Federico Dimarco a eu la bonne idée de remettre les compteurs à zéro assez rapidement, ce qui a permis à la deuxième meilleure défense du pays, de reprendre confiance. En seconde période, le Napoli a donné le bâton pour se faire battre, et c'est Antonín Barák, servi astucieusement par Mattia Zaccagni, qui a trompé Meret pour la seconde fois de la journéeAprès avoir lancé Dries Mertens, Gennaro Gattuso a fait rentrer Matteo Politano, et Victor Osimhen, absent depuis plus de deux mois. Sans résultat, puisque ce sont les locaux qui ont marqué le quatrième pion de la rencontre, via Zaccagni, à la réception d'un centre de Darko Lazović. Après quoi, les gars d'Ivan Jurić ont tranquillement géré, même si Politano a bien failli relancer le suspens après un solo et une frappe presque cadrée (90+2).Après les victoires de la Juventus l'Atalanta et l'AS Roma , les Napolitains font la mauvaise opération du week-end, et voient le Hellas (9) revenir à quatre point d'eux.