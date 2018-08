Le Napoli couche la Lazio

Un but de vautour de Milik et un coup de patte génial d'Insigne ont suffi au Napoli pour dompter une Lazio bien en place, mais en manque de cartouches offensives.

2

Ciro Miracle et Napoli sauce Sarri

Lulu et Lorenzo

SS Lazio (3-5-2) : Strakosha – Luiz Felipe, Acerbi, Radu – Marusić, Parolo, Badelj, Milinković, Cáceres – Luis Alberto, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.



SSC Napoli (4-3-3) : Karnezis – Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mário Rui – Allan, Hamšík, Zieliński – Callejón, Milik, Insigne. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

C'est un fait : Carlo Ancelotti est un type qui n'a pas peur des mots. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses objectifs, peu après sa nomination à la tête du Napoli, lene s'est pas caché : «» Une conquête en 38 chapitres comme autant de matchs de championnat, que Naples a entamée de la meilleure des façons, en dominant avec autorité la Lazio ce samedi soir.Même si c'est Don Carlo qui s'assoit désormais sur le banc des, ces derniers entament la rencontre à l'ancienne. À savoir, en multipliant les combinaisons et mouvements hérités de l'ère Sarri. La Lazio, à qui on ne le fait pas, reste pépère derrière, bien campée sur son 3-5-2 maison et attend de trouver des espaces pour gicler en contre. Un plan de jeu un peu filou qui fonctionne parfaitement : servi en profondeur, Immobile efface Albiol, Koulibaly et Mário Rui d'un dribble derrière son pied d'appui, puis nettoie la lucarne de Karnezis du gauche. De quoi faire passer les défenseurs napolitains pour un tiercé de joueurs amateurs qui a eu l'envie de se dégourdir les gambettes sur la pelouse de l'Olimpico.Un chouia trop vexant pour les, qui se font de plus en plus mordants devant et ne lâchent plus le cuir. Invisible jusqu'ici, Arkadiusz Milik déploie ses grandes ailes d'albatros pour enquiquiner l'arrière-garde. Et pense ouvrir le score en plantant seul face au but, avant de ravaler sa joie lorsque son pion est annulé en raison d'une faute préalablement commise sur Radu. Pas de pot pour la Lazio, elle ne fait que retarder l'inévitable : Insigne envoie une galette sur le peton droit de Callejón, qui sert Milik, encore lui. Le Polonais conclut froidement, à bout portant, et peut cette fois-ci célébrer sa banderille en toute quiétude.De mauvais augure pour la Lazio, qui se met à cumuler les sprints dans le vide. Naples contrôle bien son affaire, sans lâcher complètement les chevaux non plus. Car la Lazio reste piquante par séquences, à l'image d'une reprise sur corner d'Immobile qui donne quelque sueurs froides à Karnezis. Heureusement pour les poulains d'Ancelotti, Lorenzo Insigne, lui, n'a peur de personne. Et décide de fusiller Strakosha sur la place publique, en envoyant une frappe enroulée direction la lulu. De quoi refroidir les, qui manquent d'un peu de folie offensive pour recoller au score. Acerbi sera tout de même à un rien d'égaliser en toute fin de match, en touchant le poteau d'un coup de casque à bout portant. Qu'importe, le Napoli peut souffler un bon coup et décocher un sourire en coin : sa romance avec Ancelotti débute par un premier rencard joliment réussi.