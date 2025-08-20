Medhi Benatia livre sa version sur l'affaire Rabiot et pointe un relâchement général à l'OM

Sortez le pop-corn.

Après Pablo Longoria, c’est au tour de Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, de s’expliquer dans un entretien à RMC Sport sur la tempête qui secoue le club phocéen depuis la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vendredi dernier. Si cette dernière a abouti à la mise à l’écart des deux joueurs et leur inscription sur la liste des transferts en ce début de semaine, Benatia a tenu à donner sa version sur la genèse des événements.

Il raconte comment certains cadres de l’effectif sont rentrés frustrés au vestiaire après la défaite 1-0 face des Rennais en infériorité numérique et auraient commencé à faire des réflexions à l’ensemble de l’équipe. « Vous savez comment ça se passe dans un vestiaire, ça se lève, ça crie. Il y a toujours normalement deux, trois mecs qui viennent, qui séparent. […] Là non, on est parti sur affrontements physiques, des coups de poing, explique le directeur du football marseillais. À ce moment-là, (Darryl) Bakola fait une sorte de malaise vagal et tombe par terre. […] Une scène de chaos… je n’ai jamais vu ça. »

Un relâchement collectif depuis juillet

Benatia en profite également pour apporter de nouveaux éléments au feuilleton marseillais et a pointé du doigt un certain relâchement de la part de l’effectif marseillais au-delà de l’affaire Rabiot-Rowe. La sanction infligée aux deux joueurs suivrait, selon lui, « une continuité » dans la mesure où la direction marseillaise a fait plusieurs rappels à l’ordre à l’ensemble de l’effectif depuis juillet.

« [Après la qualification en Ligue des champions] il y a (eu) tellement de passion, tellement d’amour que peut-être que certains joueurs ont pensé qu’on pouvait se permettre d’arriver un petit peu en retard, de faire ci, de faire ça, raconte-t-il. Nous, on a combattu ça depuis le début. » Il cite notamment une histoire d’amendes non payées de la part de plusieurs joueurs en amont de la rencontre face au Stade rennais.

