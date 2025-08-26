S’abonner au mag
Cole Palmer se déguise au carnaval de Notting Hill

MBC
Cole Palmer est prêt pour la fashion week.

Absent du groupe de Chelsea vendredi dernier en raison d’une blessure à l’aine, Cole Palmer n’a pas pu étriller la défense de West Ham avec le reste de ses coéquipiers. Histoire de donner un petit de baume au cœur à son week-end prolongé, la star des Blues s’est rendu dans le célèbre quartier londonien de Notting Hill pour assister au carnaval ce lundi. Cette fanfare, qui célèbre notamment la culture caribéenne, rassemble chaque année des centaines de milliers de personnes lors du dernier lundi d’août, férié au Royaume-Uni.

Un air de Rasta Rockett

Pour éviter d’être alpagué par la foule toutes les deux minutes, « Cold » Palmer a opté pour un déguisement unique en son genre. Sur le visage, un masque qui nous ramène tout droit en 2020. Sur la tête, un bonnet rasta multicolore avec des dreadlocks noires intégrées. Et enfin, le détail ultime pour passer incognito : les lunettes de soleil. Petit-fils d’un natif de Saint-Kitts-et-Nevis, Palmer a subtilement rappelé ses origines à travers cet outfit.

À quand une apparition au carnaval de Granville ?

Chelsea file une leçon à West Ham

