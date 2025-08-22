Un domaine viticole français en conflit avec Cole Palmer

Il s’est fait refroidir.

Habituellement, Cold Palmer apprécie congeler ses adversaires, à l’image d’un Fabián Ruiz passé à la trappe et qui aurait dû mettre du grillage lors de la finale de la Coupe du monde des clubs. Le joueur de Chelsea peut avoir le blues de cette époque où rien ne lui résistait.

Un nouveau concurrent lui fait face désormais en la personne de… Château Palmer. Ce domaine vinicole risque de poser quelques problèmes à l’Anglais dans les prochains jours voire semaines, comme le rapporte The Times.

Un nom qui pose problème

En déposant sa propre marque, l’ancien de Manchester City espérait obtenir les droits sur le nom de sa danse de la victoire, pour vendre une gamme de produits, y compris des vêtements, de la nourriture, des articles de toilette, des jouets et des boissons diététiques. Seulement voilà, sa demande a été contestée par le vignoble du sud-ouest de la France.

Selon The Times, le gamin de 23 ans avait également demandé une protection juridique pour commercialiser du vin, provoquant forcément des complications. Les représentants des deux camps s’opposent et la décision de savoir si le joueur peut vraiment bénéficier de ces droits devrait intervenir dans les prochaines semaines.

On attend la célébration bouteille de vin, désormais.

Bientôt une porte de sortie pour Axel Disasi ?