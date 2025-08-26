S’abonner au mag
Le but de l'année vient de loin... ou plutôt de Moselle

MBC
Et si le Régional 2 devenait le championnat du siècle.

Sur le papier, la rencontre de dimanche dernier entre Achen-Etting-Schmittviller (AES) et Ingwiller sentait surtout la choucroute. Mais ce duel de Régional 2 dans la ligue Grand Est a viré à l’irrationnel sur un geste, quand Lilian Ferstler, 24 ans, milieu gauche de l’AES, a transformé un lob de plus de 80 mètres. Après un coup franc mal négocié par les Alsaciens d’Ingwiller, le joueur mosellan Ferstler, un peu fada, a opté pour une frappe magistrale à l’entrée de sa propre surface. La suite : le gardien est lobé et la balle termine sa course au fond des filets.

« Je ne savais même pas que j’arrivais à tirer de cette position  »

Au micro d’ICI Alsace, la nouvelle star de la Lorraine a raconté le plus bel exploit de sa carrière : « Elle revient dans mes pieds, je ne me pose pas de questions, j’envoie de toutes mes forces la balle. La balle rebondit, rebondit. Le gardien court après et là, le but. C’est l’euphorie totale. Avec tous mes coéquipiers, on a couru ensemble, on a célébré le but. C’était un peu loin, je ne savais même pas que j’arrivais à tirer de cette position ». 

Une nomination pour le prix Puskás ?

Tout ce que Tyler Morton ne pourra pas vous dire

MBC

