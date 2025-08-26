Un club anglais reporte son match à cause... de crottes d'oies sur son terrain

Elles s’en allaient vers le Midi, la Méditerranée ?

Drôle d’affaire en Angleterre. Un match opposant le Wembley FC et Spelthorne Sports a été reporté à cause de la présence de fientes d’oies sur le terrain. L’arbitre a décrété que les conditions de jeu n’étaient pas adéquates. Les locaux s’en sont justifié sur X : « Avant le coup d’envoi, l’arbitre a jugé que le terrain du Spelthorne Sports n’était pas praticable en raison de la présence importante de fientes d’oie sur le terrain. » Merde alors !

Les deux équipes semi-professionnelles jouent en Combined Counties League, la neuvième division anglaise. Le Wembley FC a ses quartiers au nord-ouest de Londres, non loin du grand Wembley, heureusement épargné par les oies. Et ce n’est pas la première fois que cela arrive. Le Sun raconte qu’un autre match amateur avait connu le même sort l’année dernière.

