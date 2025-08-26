S’abonner au mag

Dunkerque signe un ancien grand buteur de National

Dunkerque signe un ancien grand buteur de National

Le transfert de Robinet était dans les tuyaux, il est maintenant officiel.

Après un début de championnat difficile (2 nuls, 1 défaite), Dunkerque s’est attaché les services de Thomas Robinet jusqu’en 2028 ce lundi soir. L’ancien avant-centre de Châteauroux, auteur de 18 buts en 2021-2022 en National 1, arrive dans le Nord en provenance d’Almere City aux Pays-Bas où il avait seulement scoré à deux reprises la saison dernière.

Avant de découvrir l’intensité du football néerlandais, Robinet était passé par l’Olympique lyonnais chez les jeunes. Non retenu par le club rhodanien, le natif de Saint-Priest avait filé à Sochaux pour découvrir le monde professionnel en Ligue 2. Neuf ans après ses débuts dans l’antichambre du football français, l’attaquant de 29 ans est de retour dans ce championnat, cette fois avec les Maritimes.

Grâce à cette arrivée, Dunkerque ne devrait plus prendre l’eau.

