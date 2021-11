S'extirper du bourbier de Séville

Quatre jours après sa désillusion au Parc des Princes (2-1), le LOSC enfile à nouveau son smoking en alpaga du côté de Séville en Ligue des champions. Une manche retour face à la troupe de Julen Lopetegui qui s’annonce cruciale pour deux formations toujours en quête de leur premier succès dans la compétition.

Il reste forcément des stigmates d’Halloween sur le visage des supporters lillois au moment où le LOSC s’apprête à entamer la phase retour de sa campagne de Ligue des champions. Des traces de peinture pour certains, de cernes pour les autres, mais ce qui les rassemble tous, c'est cette crainte d'une nouvelle soirée cauchemar pour leur équipe préférée. Tout au long du mois d’octobre, cette peur s'est nourrie du bilan comptable du LOSC. Pourtant, il y a quasiment un mois jour pour jour, les Lillois envoyaient valser l’OM avec la manière et pensaient alors lancer définitivement une saison qui avait du retard à l’allumage. Un mois plus tard, après deux défaites (bien différentes) à Clermont puis Paris et deux nuls face à Brest et donc Séville en C1, force est de constater que le bilan est plus que contrasté. D’autant que le déplacement du jour en Andalousie s’annonce périlleux.Périlleux car si le Séville FC affiche la même forme que la Real en Liga contrairement à ce qu’il produit en Europe jusque-là (trois nuls), le problème vient avant tout de la formation de Jocelyn Gourvennec. C’est un fait : Lille galère à marquer un but. Un comble alors que Jonathan David est meilleur buteur de Ligue 1 (8 réalisations), mais c’est pourtant la triste réalité d’une formation qui a des certitudes dans le jeu mais beaucoup moins devant le but. Et au plus haut niveau, cela ne pardonne pas. Au Parc des Princes vendredi, lors de sa dernière sortie, le LOSC a mené et sorti une grosse heure d’excellente facture. Mais a fini par se faire rattraper alors qu’il a eu l’occasion à plusieurs reprises de se mettre à l’abri.rappelait Gourvennec en conférence de presse.Pour rentrer dans le Nord avec la banane, le LOSC devra effectivement ne pas s’écrouler dans le dernier quart d’heure, mais aussi marquer quand il le faudra. Car face à Séville, co-meilleure défense de Liga, les Lillois n’auront pas même autant d’opportunités que face aux hommes de Mauricio Pochettino. Pour couronner le tout, Burak Yılmaz est malade et n’est pas du voyage en Espagne. Si le Kraal est en difficulté actuellement , il reste le seul joueur de l’effectif à avoir marqué cette saison en C1 et l’attaquant le plus expérimenté dans la compétition. Pour le remplacer, Gourvennec pourrait faire appel à Timothy Weah qui a déjà partagé l’attaque avec Jonathan David cette saison. Ou bien changer de système et mettre en place un 4-5-1 avec un milieu à trois, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné sur les côtés avec l’homonyme David en pointe. Mais une chose est sûre : Lille n’a plus le temps de se cacher.Ramener un résultat positif, à savoir, de Séville filerait un bol d’air au club et même à Jocelyn Gourvennec. Critiqué par une partie du public lillois pratiquement depuis son arrivée au club, le coach nordiste sait pertinemment que son équipe ne peut indéfiniment se contenter de bien jouer par séquence sans résultat à la clef. Face à la presse, Gourvennec reste positif et confiant quant aux chances du LOSC de se qualifier pour la suite de la C1 :La dernière victoire du LOSC en C1 était déjà à l’extérieur, déjà au mois de novembre, en 2012 sur la pelouse du BATE Borisov (2-0). Les buteurs étaient Djibril Sidibé et Gianni Bruno et les deux gaillards avaient permis, ce soir-là, aux Dogues de ne pas finir fanny. Ce mardi soir, un succès leur filerait les cartes en mains pour continuer à entendre la petite musique au mois de février. Mais surtout une bonne dose de confiance pour ne pas s’offrir un début de crise hivernale.