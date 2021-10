Le LOSC et Séville se neutralisent

Au terme d’un match équilibré et pauvre en occasions franches, le LOSC et le Séville FC se quittent bons amis (0-0) pour cette troisième journée de la Ligue des champions 2021-2022. Au coup de sifflet final, les Lillois pourront néanmoins nourrir quelques regrets sur leur prestation techniquement insuffisante pour bousculer cette formation andalouse. Retenons l'essentiel : le LOSC est toujours en course pour la qualification.

3

Reinildo sauve la patrie, Renato gâche son duel

Place à l'ennui

Lille (4-4-2) : Grbić - Reinildo, Fonte, Djaló, Celik - Onana (Xeka, 70e), André, Bamba, David (Weah, 80e) - Yılmaz, Renato Sanches (Ikoné, 70e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Séville FC (4-3-3) : Bounou - Acuna (Augustinsson, 63e), Rekik (Jordan, 57e), Diego Carlos, Jesús Navas - Delaney, Fernando, Óliver Torres (Papu Gómez, 63e - Ocampos (Lamela, 73e), Rafa Mir, Suso (Rakitić, 74e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

La venue du Séville FC dans le Nord, meilleure défense de Liga au passé européen fourni, avait tout du cauchemar annoncé pour des Lillois entre le zig et le zag depuis le début de la saison. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, au terme d’une soirée loin des standards de la coupe aux grandes oreilles, les hommes de Jocelyn Gourvennec peuvent souffler : en étant appliqués sans être flamboyants dans le jeu, ils sont parvenus à tenir tête à la troupe de Lucas Ocampos sans entrer en état de siège. Suffisant pour remonter le moral des troupes ? C’est encore trop tôt pour le dire. Car du boulot, il y en a encore une montagne pour espérer continuer à entendre la petite musique début 2022 avant l'arrivée du printemps.Pour tenter d’emballer ce LOSC-Séville qui n’a attiré que 36 000 supporters (sur 50 000 places disponibles) au stade Pierre-Mauroy, le duo de speakers redouble d’entrain pour tenter de faire monter la sauce. Quatre jours après s’être noyés à Clermont, les Dogues en ont bien besoin, mais n’entament pas pour autant la rencontre avec le couteau entre les dents. Si tactiquement, le bloc lillois est bien en place, le déchet technique empêche les Nordistes de progresser et de mettre la pression sur le but de Yassine Bounou.Il faut attendre des erreurs grossières des deux défenses pour ressentir un frisson : une mauvaise relance d’Ivo Grbić, d’abord, qui voit Reinildo sauver une frappe de Rafa Mir sur sa ligne. Puis, à l’opposé, une mauvaise passe en retrait de Marcos Acuna offre un duel à Renato Sanches qui tombe sur un bon Bounou. Séville termine mieux ce premier acte, et Ocampos oblige Grbić à une belle horizontale avant de manquer l’ouverture du score après avoir devancé le portier croate. À la pause, Lille est appliqué, mais pas suffisamment mordant pour faire basculer la rencontre du bon côté.Le second acte ressemble à une bonne vieille comédie française un peu médiocre du dimanche soir : on ne prend pas beaucoup de plaisir en la regardant, le rythme est faible, mais on se surprend quand même à lâcher une larme lorsque l’illustre Karim Rekik est obligé de laisser sa place sur blessure. À vingt minutes du terme, Gourvennec lance Jonathan Ikoné, Xeka puis Weah fils pour redonner du pétillant à son onze.Effet quasi immédiat : sur un tir à l’entrée de la surface, Ikoné demande une main de Thomas Delaney que Michael Oliver refuse. Un dernier coup franc d’Ivan Rakitić est contré par le mur lillois et fait office de dernière banderille : au coup de sifflet final, ce 0-0 entre le LOSC et le Séville FC est logique, les sifflets du public lillois, eux, sont un peu durs. Rendez-vous dans deux semaines au Sánchez-Pizjuán pour la manche retour.