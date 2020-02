Le jour où Aouar et Tousart ont mis fin au débat Rabiot en équipe de France...

Respectivement passeur décisif et buteur lors de ce huitième de finale aller de C1 contre la Juventus, Houssem Aouar et Lucas Tousart sont les principaux acteurs du solide succès de l’Olympique lyonnais. À maintenant trois mois et demi de l’Euro, cela s’annonce très prometteur, mais également inquiétant pour un autre candidat potentiel : Adrien Rabiot, qui, lui, n'a pas franchement brillé au sein du milieu de terrain de la Juve.

Tousart, roi de la jungle

Par Antoine Donnarieix, au Groupama Stadium

C’est une histoire d’ego que le Paris Saint-Germain préfère vite oublier. Le 1juillet 2019, Adrien Rabiot s’engageait avec la Juventus au terme d’un bras de fer démentiel avec le club de la capitale. Une décision qui doit permettre au talentueux milieu de terrain français de franchir un palier dans sa carrière. En conférence de presse d’avant-match mardi après-midi, Maurizio Sarri faisait le bilan de son poulain perçu comme le vilain petit canard dans l’Hexagone. «» Malgré tout, les faits sont là pour contredire l’ancien banquier : sorti à la 77minute pour Federico Bernardeschi, bien terne, l’international français (24 ans, 6 sélections) n’a pas pesé bien lourd dans la balance au Groupama Stadium pendant que de l’autre côté, Houssem Aouar et Lucas Tousart - déjà buteur dans la déroute face au FC Barcelone la saison passée - ont dépassé le quintal.Mais si les deux acteurs fondamentaux dans l’ouverture du score lyonnaise se sont autant mis en lumière, c’est aussi grâce à la mise en place tactique élaborée en 3-5-2 par Rudi Garcia. Un système que l’entraîneur avait déjà utilisé en fin de match à Metz la semaine dernière (victoire 0-2) , permettant à Houssem Aouar d’inscrire un but dans les ultimes minutes. D’ailleurs, le natif de Lyon était déjà dans les petits papiers de la Vieille Dame l’été dernier. «, répondait à son tour Rudi Garcia sur une question relative au numéro 8 de l’OL.» Visiblement, l'international espoir semble y prendre goût.Bien aidé par Bruno Guimarães positionné au milieu d’un entrejeu à cinq et impeccable de fluidité tout au long de la première période, Aouar, 21 ans, a pu lâcher les chevaux afin de se projeter davantage vers l’avant. Et du côté du milieu central droit ? Il en va de même pour l’impressionnant Lucas Tousart, directement confronté à Adrien Rabiot dans le schéma mis en place par la Juve de Sarri. Résultat ? Le joueur de 22 ans, vendu au Hertha Berlin cet hiver, mais prêté à son ancien club pour les derniers mois de cette saison 2019-2020, s’est mué en véritable lion, présent à chaque duel possible contre son compatriote. Évidemment, Tousart et (surtout) Aouar ont bien plus souffert en deuxième période, lorsque Lyon a reculé et abandonné un peu plus la possession du ballon. Mais l'essentiel est ailleurs. L'entrejeu actuel de l’équipe de France est décimé avec les blessures à répétition de Paul Pogba et N’Golo Kanté ? Ce soir, Didier Deschamps peut légitimement accorder du crédit à ce qu'il se passe du côté de la capitale des Gaules. Pas si loin de Turin, finalement.