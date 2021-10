Le Hellas enfonce la Juventus

60

Hellas (3-4-2-1) : Montipò - Dawidowicz, Günter, Casale (Ceccherini, 67e) - Faraoni, Tameze (Bessa, 75e), Veloso, Lazović (Šutalo, 67e) - Barák, Caprari - Simeone (Kalinić, 83e). Entraîneur : Igor Tudor.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (Lu. Pellegrini, 82e) - Cuadrado (Kuluševski, 70e), Bentancur (Locatelli, 58e), Arthur (Bernardeschi, 70e), Rabiot (McKennie, 58e) - Dybala, Morata. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Après le quadruplé, le doublé pour celui qui n'a pas percé à Cagliari.Prise à la gorge par un Hellas survolté, la Juventus a conclu sa semaine pénible par une nouvelle déconvenue au Bentegodi (1-2). La faute, notamment, à un homme en état de grâce depuis un mois : Giovanni Simeone.Mais qui peut bien encore croire au Scudetto dans le Piémont ? Entreprenant d'entrée, le Hellas chauffe Szczęsny par l'entremise de Lazović (7). La Juve réplique, mais Montipò est au poste sur la talonnade de Morata (8). Un peu déboussolé par le rythme du match, Arthur choisit de mettre sur orbite... Barák. En embuscade malgré la parade de Szczęsny, Simeone lance ainsi les hostilités devant le but vide. On retrouve la progéniture duquelques instants plus tard : son enroulé pleine lucarne laisse pantois l'arrière-gardeet transcende l'enceinte véronaise. La Juventus est d'une timidité maladive, et seul Dybala permet d'équilibrer les débats. Manque de bol, la barre est sur sa route (44)., toujours, multiplie les alertes sur les cages de Montipò avec le concours de Cuadrado, mais le rythme du match est retombé, le Hellas se fait discret pour mieux défendre son bout de gras. D'un coup, Danilo brise l'assise défensive despour servir McKennie à l'entrée de la surface. Kalinić manquera la balle de match (83), sans conséquence, puisque Montipò écœure pour de bon Dybala (90).Avec cette défaite, la Juve est neuvième, derrière le Hellas, avec un match en plus et treize points de retard sur le leader napolitain. Des nouvelles de la Superligue ?