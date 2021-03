Le Havre conquiert la Normandie en terre caennaise

Dans une rencontre à l'avantage des Caennais en matière de possession (plus de 70%) et équilibrée au niveau des occasions (7 tirs cadrés chacun), les Havrais, plus solides et cohérents, ont été criants d'efficacité dans le dos de la défense des locaux, ce lundi au stade Michel-d'Ornano, en match décalé de la 29journée de Ligue 2. Résultat, les petits protégés de Paul Le Guen n'ont eu aucun mal à s'offrir le derby de Normandie et à prendre leur revanche sur le match aller (1-2).Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une contre-attaque rondement menée par Alexandre Bonnet permette aux Havrais d'ouvrir le score sur un centre devant le but de Jean-Pascal Fontaine conclu par Nabil Alioui. Un but qui sonne comme un réveil pour les hommes de Pascal Dupraz, qui se mettent à jouer haut et multiplier les centres. Seul celui d'Aliou Traoré pour Yoann Court fait trembler les Havrais, mais ce dernier envoie le ballon dans sa main et non dans le but vide. Son coup franc à 25 mètres est lui parfaitement enroulé, mais Mathieu Gorgelin veille (47). Le maestro et capitaine du bateau havrais Alexandre Bonnet se charge ensuite de rappeler que même les mains de pianiste ont le droit d'enfoncer des clous. Il signe le but du break à l'aide d'une subtile feinte de centre en retrait pour mieux crucifier Rémy Riou au premier poteau dans un angle ferméLe HAC se hisse à la 10de la Ligue 2 et laisse Malherbe à la 14place, à six longueurs seulement du barragiste Pau.Un retour au port avec un match référence.