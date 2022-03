Le gardien Przemysław Tytoń rejoint l’Ajax pour la fin de saison

Ajax has signed goalkeeper Przemyslaw Tyton on a deal that will run until the end of the season. Welcome aboard! — AFC Ajax (@AFCAjax) March 7, 2022

Bientôt autant de gardiens qu'au PSG.Pour palier à la blessure de 3 de ses 4 gardiens, l'Ajax annonce l'arrivée jusqu'à la fin de saison du gardien polonais de 35 ans Przemyslaw Tyton. Libre depuis le 1janvier après un passage au FC Cincinnati, il a notamment joué pour Roda JC et le PSV par le passé. Erik ten Hag le connaît depuis l'époque où il était entraîneur adjoint au PSV. Robbin Ruiter avait également fait des tests dans le club néerlandais et avait fait bonne impression à Amsterdam, mais l’Ajax a finalement choisi le héros de l’Euro 2012.Les blessures de Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer et Jay Gorter posaient un vrai problème de gardien à l’Ajax. Seul André Onana est encore apte, mais par précaution, Ten Hag préférait signer un remplaçant expérimenté. Autrement l'entraîneur devrait s'en remettre à l’Anglais Charlie Setford, âgé de dix-sept ans, que le technicien considére comme trop léger pour pouvoir tenir les cages de l'Ajax en cette fin de saison. L'Ajax est toujours dans la course aux titres en Ligue des champions, en championnat et en coupe.Et voilà un troisième portier trentenaire dans l'effectif.