Le drôle de mardi de Gianluigi Buffon

Gigi Buffon a passé un drôle de mardi soir. Remplaçant, il a d'abord assisté à la victoire du PSG à Dijon (0-4), puis a supporté la Juventus face à l'Atletico de Madrid. Voilà exactement à quoi sa soirée a ressemblé. À quelques détails près.

20h51. Jérome Miguelgorry souffle trois fois dans son sifflet et met un terme à la balade parisienne. Le PSG s'impose 4-0 à Dijon , six jours après avoir été éliminé de la Ligue des Champions par Manchester United . À peine les coups de sifflet ont-ils retenti que Gianluigi Buffon se lève frénétiquement de son banc. Le portier italien applaudit ses coéquipiers pour la forme, offre une accolade à Alphonse Aréola, le félicite pour son clean sheet ( «» ), et file aux vestiaires. Pour Gigi, le vrai match de la soirée n'est pas au Stade Gaston-Gérard. Plus rapide pour marcher dans les couloirs que pour plonger sur un coup-franc de Florent Mollet , Gigi pousse chaque porte qu'il croise, espérant trouver un peu de calme. Finalement, c'est bien dans un vestiaire parisien quasi-amorphe que Gigi trouve son havre de paix. Pendant que Kylian Mbappé sort son cahier d'école Clairefontaine pour noter les détails de son 54e but en Ligue 1, Buffon, lui, dégaine un ordinateur Acer de son sac. 20h58 : c'est parti pour la recherche d'un streaming de qualité. 21h06, après avoir frôlé cinq virus, évité deux pop-up qui promettaient «» et refusé de construire son propre village médiéval, Gigi trouve enfin un streaming décent de ce Juventus -Atletico. Avec les commentaires en russe, évidemment.» Un premier cri résonne dans le vestiaire parisien. Gigi serre le poing très fort, mais sa joie est de courte durée : le but de Chiellini est annulé par monsieur Kuipers suite à une charge de Ronaldo sur Oblak. «» confie Buffon, encore amer, à un Layvin Kurzawa qui ne comprend pas un mot d'italien mais qui hoche la tête en signe de compassion. 27e minute. Sur un centre de Bernardeschi, CR7 ouvre le score de la tête. «» s'exclame le portier, interrompant ainsi la causerie d'après-match de Thomas Tuchel , qui n'ose pas contredire la joie de son gardien, si morose depuis mercredi dernier. À la mi-temps, la Juve mène donc 1-0. Il est 21h45, les joueurs du PSG ont terminé leur douche, répondu à quelques questions des journalistes, Mbappé a fini de dessiner un croquis de son but dans son cahier Clairefontaine, et le bus est prêt à démarrer.Gigi profite du quart d'heure de pause pour s'en griller une petite devant le car avec Marco Verratti . L'occasion de parler de l'institution Juve, et du mariage raté entre Marco et la Vieille Dame, à l'été 2012. «» explique, philosophe, le beau quarantenaire. Gigi et Marco écrasent leur clope et montent dans le bus où, là encore, le silence règne. Kimpembe est déjà installé et a caché ses mains dans le dos, de peur qu'elles ne touchent encore quelque chose, Choupo a allumé Flashresultats pour suivre le score de ses potes de Schalke, et Thilo Kehrer , complètement parano depuis une semaine, n'arrête pas de regarder derrière lui.22h04. Le match reprend à Turin, mais pas le streaming de Gigi. Dans le bus, la 4G est aussi capricieuse qu' Adrien Rabiot , et le portier galère. Ca lague, ça coupe, et Gigi est tenté de suivre le match uniquement sur le chat à côté du streaming. Mais les trois premiers messages qu'il lit ("" / "" / "") l'en dissuadent. Christopher Nkunku débarque à son secours, et lui propose un partage de connexion. Bingo. Le streaming repart. Mais là, hurlement immédiat : «» Gigi a raté le deuxième but de Ronaldo , inscrit à la 49e minute et validé par la goal line technology. Dans les minutes qui suivent, Gigi se met dans sa bulle. A côté de lui, Kyky est en train d'écrire au stylo plume dans son cahier Clairefontaine : «» . Gigi regarde ça d'un coin de l'oeil et Kylian, tout gêné, rature cette dernière phrase avant de la faire disparaître avec un bel effaceur Reynolds. Buffon se replonge dans son match. Les minutes passent et les kilomètres avec.84e minute. Bernardeschi est bousculé dans la surface par Correa. Penalty. Gigi reste muet. Trop de sentiments s'entrechoquent au moment où il voit Cristiano Ronaldo s'avancer au point de pénalty. Il revoit le péno concédé à Madrid l'an dernier, la crise de nerf, le carton rouge, l'arbitre, Ronaldo torse nu. Une partie de lui voudrait que Ronaldo le rate. Pour l'histoire, pour ne pas se dire qu'il est le chat noir et qu'il va rater la plus grande remontada de l'histoire de la Juve. Une autre voudrait qu'il le mette. Pour la Juve. Pour le maillot. Pour le blason. Cristiano transforme, l'Allianz Stadium explose et la Juventus se qualifie. Apaisé, Gigi ferme les yeux et s'imagine à Turin, dans les bras d' Andrea Agnelli et de Pavel Nedved , en train de célébrer ce triomphe. Une petite larme d'émotion coule sur sa joue droite. Quelques secondes s'écoulent et Gigi rouvre les yeux, doucement. Sur son portable, un message s'affiche : «» Il est signé Claudio Marchisio . Gigi regarde à travers la vitre du bus et aperçoit, au loin, une pancarte bleue qui récite : "A6 / CORBEILLE-ESSONNES / EVRY". Que la vie peut être moqueuse.