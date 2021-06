Le clash de la rédac : alors, Euro 2020 ou Euro 2021 ?

Parce qu'il faut bien trouver une raison de s'engueuler à la pause café, Arthur Jeanne et Adrien Candau ont décidé de s'empoigner sur l'appellation de l'Euro à venir, disputé en 2021, mais toujours officiellement nommé Euro 2020. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis dans le débat à venir. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Euro 2020, un point c'est tout

Arthur Jeanne

Si je devais définir Adrien Candau en deux mots, je dirais « pisse » et « froid » .

Euro 2021, évidemment

Adrien Candau

Arthur Jeanne soutient ardemment la politique de l'UEFA, ce qui n'est pas tout à fait surprenant de la part d'un type qui ne cache pas ses accointances avec le grand capital. Vous pourrez notamment le croiser à l'île de Ré, lieu de villégiature bien connu de Lionel Jospin, Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Nathalie Baye et Valérie Damidot, bref, des puissants de ce monde qui contemplent d'un œil lointain le petit peuple. Vous voilà désormais prévenus.

Par Arthur Jeanne et Adrien Candau

Le football est une fête. C’est entendu. Mais c’est aussi une formidable manière de faire passer des messages forts. Faire de l’Euro 2020 la commémoration des 60 ans de la première Coupe d’Europe a un sens. C’est un symbole puissant. Le rebaptiser Euro 2021 n’en a aucun. À part peut-être celui de s’offrir un exorcisme facile et de faire comme si 2020,, n’avait jamais existé. Utile, quand on pratique la politique de l’autruche et qu’on met autant de conviction que mon contradicteur à oublier un événement déplaisant. Et puis quoi, il fallait jeter le bébé avec l’eau du bain ? Vouloir faire à tout prix une croix sur 2020, c’est aussi omettre le travail des soignants, les applaudissements des Français aux balcons tous les soirs à 20 heures, les exploits de feu Captain Tom et toutes les preuves de solidarité, de résilience et de courage avec lesquelles l’humanité a fait face à une crise inédite. Dieu merci, l’UEFA a été plus clairvoyante qu’Adrien Candau.Changer l’appellation de la compétition, c’était aussi saboter le travail remarquable des graphistes qui ont imaginé un logo bienveillant et inclusif en résonance avec l’année 2020. Je vois déjà mon adversaire arriver avec ses gros sabots et me qualifier de petit père la morale. Mais l’affaire ne s’arrête pas là, il s’agit également, ne lui en déplaise, de pragmatisme économique et d’écoresponsabilité. En effet, un simple changement de nom aurait forcé l’UEFA à jeter tous les produits dérivés créés pour l’événement. Quel gâchis injustifiable c’eut été d’incinérer des milliers de peluches à l’effigie du sympathique Skillzy (la mascotte de la compétition), uniquement parce qu’il était coupable de porter fièrement sur le torse cette année 2020 qu’Adrien Candau a décidé d’évacuer comme on tirerait la chasse d’eau.Il paraît que ce n'est qu'une simple affaire de sémantique. Jojo, le type sympa, mais toujours un peu torché que vous croisez tous les jours depuis la réouverture des terrasses, vous l'assure :Ok, mais l'UEFA, elle, a tranché. Officiellement, le plus beau des tournois continentaux reste baptisé Euro 2020. N'y voyez pas un déni de réalité. Plutôt un réflexe protectionniste assez rasoir, dans un football tellement phagocyté par ses intérêts économiques qu'il en vient à choisir des noms insensés pour ses compétitions. Derrière l'appellation Euro 2020, c'est en effet toute une galaxie de copyrights qui se profile. On imagine aussi que l'UEFA et ses partenaires commerciaux n'étaient pas très chauds à l'idée de mettre à la poubelle et de refabriquer dans la foulée les tonnes de produits dérivés qui avaient déjà été prévus pour le tournoi. Les défenseurs du capitalisme vert vous diront sans doute que c'est l'écologie qui y gagne. Peut-être, mais le footeux moyen aurait sans doute aussi pu s'accommoder de siroter une bière dans un gobelet Euro 2020, tout en voyant dans le même temps l'UEFA renommer la compétition en fonction de l'année où elle est jouée. Ou alors, peut-être que les petits marketeux qui planchent pour l'UEFA et ses sponsors se sont dit que les spectateurs seraient un peu trop cons pour jongler avec cette contradiction. En attendant, une compétition disputée en 2021 se voit nommée Euro 2020. Et ça, c'est vraiment con.