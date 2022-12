Le CIES dévoile les clubs formateurs les plus représentés dans ce Mondial

Main training clubs of #FIFAWorldCup players @AFCAjax with 1⃣1⃣ overall and 8⃣ in the knockout stage as for @gnkdinamo & @Sporting_CP Full list in today @CIES_Football Weekly Post https://t.co/EnvStkChwx pic.twitter.com/iSUiLgChPD — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 12, 2022

Plus étonnant qu’il n’y paraît.Ce mercredi, la lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES se concentre sur les clubs ayant formé le plus de joueurs présents à la Coupe du monde 2022 . Sans grosse surprise, on retrouve le très réputé Ajax d’Amsterdam en tête du classement (avec onze joueurs), suivi du Deportivo Saprissa au Costa Rica (dix joueurs) et d'Al-Sadd au Qatar (neuf joueurs).Le premier club français est logiquement le Paris Saint-Germain, avec sept « Titis » présents au Qatar. Plus loin dans le classement, le seul autre rescapé dans le classement est l’AS Monaco, avec cinq joueurs formés au club, dont Mbappé. Aucun autre représentant tricolore ne fait partie du top 50. À noter que six formations anglaises sont présentes : Manchester City et Liverpool (7 joueurs), Chelsea (6), Arsenal (5), Manchester United (4) et Tottenham.Mattéo Guendouzi peut jubiler : il n'a pas été compté parmi les joueurs formés à Paris.