Dortmund et Leverkusen piégés à domicile

Dortmund fait du surplace. Avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, le Borussia se traîne en Bundesliga. Problème : le BvB n'a pas beaucoup plus avancé ce samedi, contre Hoffenheim. Et le bilan aurait pu être pire sans une égalisation tardive d'Erling Haaland, venu gratter un ballon perdu par Rudy avant de transpercer la défense du TSG et d'ajuster le gardien. Une sacrée bouffée d'oxygène pour Dortmund, jusque-là mené. Et pour le Norvégien, qui sort d'une interminable période de doute de... trois matchs sans marquer. Une éternité pour Haaland, lui qui a forcé plusieurs gestes.Avant cette délivrance, les choses avaient pourtant bien commencé pour Dortmund. Après un début de match très disputé, avec des ogives de part et d'autre, Jadon Sancho a été le premier à faire trembler les filets au bout d'un contre. L'Anglais confirme ainsi sa forme du moment (quatre buts, en 2021). Mais dans une partie enlevée made in Bundesliga, Dabbur a égalisé au bout d'une action à trois passes qui a transpercé le BvB sur 50 mètres. Au retour des vestiaires, le TSG a enfoncé le clou sur un corner joué à deux et repris par un Bebou bien heureux de voir le ballon lui rebondir dessus après une sortie ratée d'Hitz. Un coup du sort qu'on a pensé fatal pour le BvB, qui a galéré à revenir dans la partie et frôlé la correctionnelle. Mais ça, c'était avant qu'Haaland ne sorte de son trou en fin de match. À quelques jours d'un déplacement périlleux à Séville en C1, Dortmund ne se rassure pas.Face à l’avant-dernier de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a vite pris le match par le bon bout. Intenable balle au pied et inspiré sur ses ouvertures, Moussa Diaby a été l’homme de la rencontre. Simple : dès que le Bayer s’est montré dangereux, l’ancien Parisien était dans le coup. L’ouverture du score en est la parfaite illustration : trouvé sur son côté gauche, Diaby a d’abord glissé un petit pont délicieux avant d’avaler l’espace et de centrer au sol dans le dos de la défense où Alario a surgi. Le Français a ensuite caressé la lucarne d’un pétard de l’extérieur du pied gauche (31), avant de déposer un centre sur la tête de Bailey repoussée par la barre (39).Mais Moussa Diaby ne peut pas tout faire. Et après ce premier acte maîtrisé, le Bayer a baissé sa garde. Jusque-là dangereux sur une seule occasion, un poteau d'Onisiwo (15), Mayence est sorti du bois et a multiplié les ocassions par Barreiro (54, 55), Onisiwu (64) et même Niakhaté (buteur, mais hors jeu). Alors, Diaby a sonné la révolte en deux accélérations et deux centres. Ce qui a permis au Bayer de faire le break par Schick, seul, en puissance. On pensait ainsi le Bayer à l'abri... Mais pas du tout. Tenace, Mayence a d'abord réduit le score par Glatzel, superbement servi par Niakhaté. Puis, il a arraché un nul miraculeux - mais mérité - grâce à un but tardif de Stöger, venu assommer le Bayer. Messi Diaby n'a pas suffi.