Le Bayern rafle le Mondial des clubs et s'offre un sextuplé

Bayern (4-2-3-1) : Neuer (c) - Pavard, Süle, L. Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Coman (D. Costa, 74e), Gnabry (Tolisso, 64e), Sané (Musiala, 73e) - Lewandowski (Choupo-Moting, 73e). Entraîneur : Hans-Dieter Flick.



Tigres (4-4-2) : Guzmán - L. Rodríguez (Quiñones, 80e), Reyes, Salcedo, Dueñas - Aquino, Carioca, G. Pizarro (c), Quiñones - C. González, Gignac. Entraîneur : Ricardo Ferretti.

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comment dit-onen allemand ?Non content d'avoir déjà tout englouti en Europe ces derniers mois, le Bayern a validé son carton plein, ce jeudi au Qatar, en remportant logiquement la Coupe du monde des clubs face aux Tigres d'André-Pierre Gignac, sur la plus petite des marges (1-0) grâce à Benjamin Pavard. Ça fait six trophées sur six pour le rouleau compresseur bavarois, performance que seul le Barça de 2009 a déjà réalisée.Après un joli but de Joshua Kimmich invalidé pour un hors-jeu de Robert Lewandowski (18) puis un pétard de Leroy Sané sur l'équerre (34), le Bayern a cru se voir refuser un second pion à l'heure de jeu mais Pavard a finalement vu sa réalisation - une reprise dans le but vide après un duel entre Lewandowski et le portier Nahuel Guzmán - accordée après consultation de la VAR (59). Les nombreuses occasions en fin de match n'ont pas permis aude faire le break. Mais malgré un APG en vue, le champion de CONCACAF n'est jamais revenu dans la partie.Les hommes d'Hansi Flick n'ont plus qu'à s'attaquer au reste du système solaire.