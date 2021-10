Le Bayern écrabouille l'Union Berlin, Dortmund et Fribourg suivent le rythme

Intraitable, le Bayern a vite oublié sa déroute de la semaine en écrasant l'Union Berlin sur son terrain et conserve la tête de la Bundesliga. Vainqueurs eux aussi, le Borussia Dortmund et le surprenant Fribourg s'accrochent aux Bavarois, alors que Wolfsburg a enfin renoué avec la victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

Pas le temps de niaiser à Munich. Trois jours après sa déroute historique face au Borussia Mönchengladbach , le leader de Bundesliga tenait à mettre les points sur les i et valider la thèse de l'accident. Une mission accomplie en moins d'une mi-temps. Et qui d'autre que Robert Lewandowksi pour remettre de l'ordre ? Le Polonais ouvre le score sur un penalty consécutif à un coude baladeur de Paul Jaeckelet remet le couvert moins de dix minutes plus tard sur un coup franc clinique joué à troisL'avant-centre bavarois poursuit son chef-d'œuvre avec un geste venu d'ailleurs pour mettre sur orbite Leroy Sané, mais ce dernier bute face à un Andreas Luthe stratosphérique. L'anciense rattrape néanmoins une minute plus tard, attentif sur une déviation de Thomas Müller. Cependant, un relâchement des Bavarois permet à l'Union de se relancer grâce à Gießelmann, imité quelques instants plus tard par Sheraldo Becker, finalement hors-jeu pour quelques millimètres. D'un coup de canon, Kingsley Coman permet au Bayern de souffler un peu, mais lesn'abdiquent pas et Julian Ryerson redonne espoir au public du Stadion An der Alten Försterei. Un espoir éteint par Müller, après une chevauchée de Dayot Upamecano, qui met fin à treize mois d'invincibilité à domicile pour l'Union Berlin.Toujours privé d'Erling Haaland, Dortmund s'impose face à Cologne (2-0) et suit la cadence du Bayern Munich.Dans une première mi-temps animée, Cologne se montre pourtant le plus dangereux mais Mark Uth, parti à la limite du hors-jeu, voit son but refusé pour avoir touché le ballon de la main après avoir dribblé Marin Pongračić. Derrière, Ondrej Duda passe proche du but de l'année mais son lob du rond central est détourné in extremis par Gregor Kobel. En manque de réalisme, les Boucs se font finalement punir avant la pause sur un superbe mouvement collectif du BvB conclu de la tête par Thorgan Hazard. Impérial, Kobel écœure à deux reprises Anthony Modeste en seconde mi-temps avant le but du K.O. pour Dortmund signé Steffen Tigges sur corner. Une défaite qui fait stagner Cologne au dixième rang.Les Loups ressortent les crocs.Après quatre défaites consécutives en championnat et un entraineur licencié , Wolfsburg a enfin retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Leverkusen (0-2). Trois points glanés grâce à un début de seconde mi-temps de feu. Lukas Nmecha délivre d'abord Wolfsburg après un numéro de Dodi Lukebakio sur le côté gauche, imité trois minutes plus tard par Maximilian Arnold qui conclu une action en trois temps. Sonné, le Bayer ne parvient pas à redresser la barre, lâche même un penalty suite à un tirage de maillot en position de dernier défenseur de Maxence Lacroix - expulsé au passage - sur Lucas Alario et repoussé par Koen Casteels, et laisse ainsi s'échapper le top 3 (cinq unités de retard sur Fribourg, troisième). Pour Wolfsburg, provisoirement septième, cette victoire fait un bien fou avant la réception cruciale de Salzbourg en Ligue des champions mardi.La première victoire de l'Arminia Bielefeld attendra. Battu par une solide équipe de Mayence, lesont enchainé un dixième match consécutif sans victoire en championnat, une triste statistique partagée par Greuther Fürth. Surpris par l'ouverture du score de Lee Jae-sung, l'avant-dernier de Bundesliga réagit avant la pause grâce à Jacob Barrett Laursen, servi par Manuel Prietl. Mais Bielefeld se fait punir en seconde mi-temps. Trop passif, Amos Pieper est surpris par Jonathan Burkardt qui, plein de sang-froid, remporte son face-à-face avec Stefan Ortegaet offre la victoire aux, solidement installés dans le haut de tableau.Fribourg, surprise du début de saison, continue son bout de chemin en disposant sans grande difficulté de la lanterne rouge Greuther Fürth (2-0) et sécurise sa troisième place en championnat derrière le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Un succès qui s'est construit dans le premier acte grâce à un csc aussi malheureux qu'esthétique de Simon Asta, suivi d'une tête au premier poteau de Nicolas Höfler. Seule équipe encore invaincue en Bundesliga, Fribourg se fait surprendre par Jamie Lewelingmais verrouille un sixième succès cette saison grâce un penalty de Vincenzo Grifo. La victoire, Greuther Fürth n'y a en revanche toujours pas goûté après dix journées.