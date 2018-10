Le Bayern démuni

Quatre matchs sans victoire, une sixième place au classement, le Bayern Munich traverse une passe difficile comme il en a rarement l’habitude. Forcément, c’est l’entraîneur Niko Kovač qui se retrouve en première ligne face aux critiques.

Ce dimanche, la bière était plus amère que d’habitude du côté de Munich. Comme le veut la tradition, les joueurs du Bayern se sont rendus à l’, mais les effets de la gueule de bois se faisaient sentir avant même d’avoir trempé les lèvres dans la mousse. La faute à une série de quatre matchs sans victoire pour le moins inhabituelle sur les bords de l’Isar. Pour cause, cela n'était pas arrivé depuis le mois d’avril 2017, période au cours de laquelle les Bavarois s’étaient inclinés à deux reprises face au Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions, à Leverkusen et Mayence en championnat et Dortmund en Coupe. Dernièrement, l'opposition n'avait rien de plus coriace. Et en l’espace d’une semaine et demie, le champion d’ Allemagne a failli face à Augsbourg (1-1), le Hertha (2-0), l’ Ajax (1-1) et le Borussia Mönchengladbach (0-3).Un tableau inquiétant, alors que trois de ces quatre contre-performances ont été concédées dans leur jardin de l’Allianz Arena. Quandestime que «» ,pointe lui la responsabilité de Niko Kovač : «, lâchait le Croate samedi.. » À défaut d’avoir réussi à apprivoiser le Bayern sur le terrain, Niko Kovač a visiblement bien cerné comment fonctionnent les rouages du club. À l'inverse de ceux d'autres grands clubs européens, les dirigeants bavarois essayent de faire moins de vague en surface, pour garder un semblant de sérénité. Ainsi, Uli Hoeness a assuré ce lundi qu'il soutiendrait Kovač «» . Mais en profondeur, les discours critiques prolifèrent. «» , a par exemple tiré Lothar Matthäus . Le genre de déclarations qui ne présagent rien de bon, surtout que le dernier entraîneur à avoir encaissé un 3-0 a dû faire ses valises dans la foulée. C'était Carlo Ancelotti après une gifle reçue au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.Et comme si les remous dans les bureaux ne suffisaient pas, cela bouillonne également dans le vestiaire. Si James Rodríguez s’en est pris directement à son entraîneur , d’autres cadres sont montés au créneau pour pointer les difficultés actuelles. Thomas Müller était comme souvent le plus virulent : «Comme si l’ultra-domination ne payait plus (72% de possession ce samedi), le Bayern semble avoir perdu sa force de frappe offensive. «, expliquait Joshua Kimmich » Si la trêve internationale repousse à plus tard la réaction nécessaire et attendue, elle permettra au moins de faire un bilan à froid de cette période mouvementée. Reste à voir si Niko Kovač sera toujours considéré comme l'homme de la situation à la reprise.