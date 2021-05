Dortmund couronne Munich, Wolfsburg tranquille

23

Autre résultat :

Victoire hyper importante à plus d'un titre pour le Borussia Dortmund dans le choc de ce samedi après-midi, qui permet aude récupérer provisoirement la quatrième place à l'Eintracht Francfort. Leslancent parfaitement leur match grâce à Marco Reus, qui fusille de près le pauvre Gulácsi après un superbe mouvement collectif avec Thorgan Hazard. Les joueurs de Nagelsmann encaissent même un nouveau pion en début de seconde période, sur un numéro de l'intenable Sancho. Mais plutôt que de s'effondrer, Leipzig connait un sursaut d'orgueil et refuse de s'avouer vaincu aussi facilement. Klostermann réduit d'abord l'écart sur un corner de Forsberg, avant qu'Olmo égalise pour le dauphin du championnat à la réception d'un centre de Hwang (. Le dauphin du championnat pense alors arracher le nul, sauf que Sancho ne l'entend pas de cette oreille. L'international anglais combine avec Guerreiro, et crucifie Leipzig en fin de rencontre. Battu, Leipzig laisse officiellement le Bayern Munich remporter son 31titre de champion d'Allemagne (le neuvième de suite) avant même d'affronter le Borussia Mönchengladbach en fin de journée.Josip Brekalo était en grande forme, ce samedi. Le Croate a réalisé une performance majuscule, pour permettre à Wolfsburg de s'imposer aisément face à l'Union Berlin. L'ailier gauche ouvre rapidement le score en première temps, avant d'enfoncer le clou dans le deuxième acte sur un service de Baku. Non content de ce doublé, l'ancien joueur du Dinamo Zagreb porte un dernier uppercut à son adversaire en fin de rencontre. À deux journées de la fin, l'odeur de la Ligue des champions se fait de plus en plus forte du côté de la Volkswagen Arena.L'espace d'une mi-temps, Schalke a cru tenir une troisième victoire cette saison, avant d'exploser en plein vol. Tout a pourtant bien commencé pour les, qui ouvrent le score grâce à Uthet breakent par Mustafi peu avant la pause. Une belle première mi-temps ravagée par la révolte d'Hoffenheim, qui inscrit quatre pions en dix-sept minutes ! Les assassins ? Ils sont également au nombre de quatre. Kramarić plante la première banderille, avant d'être imité par Akpoguma, Baumgartneret Bebou. Résultat : une nouvelle défaite logique pour la lanterne rouge, aussi désespérante qu'affligeante…