Le Bayer sauve un point à Séville, Fenerbahçe accroché par Antwerp

Par Raphaël Brosse

Le choc du groupe G entre le Real Betis et le Bayer Leverkusen avait de quoi faire saliver. Il en a toutefois sans doute laissé plus d’un sur sa faim et a dû frustrer les Andalous, finalement accrochés (1-1). Après une longue période de domination stérile, lesont pris les devants à l’entrée du dernier quart d’heure, grâce à un penalty transformé par Borja Iglesias (75). Un avantage de courte durée car, dans la journée, Robert Andrich a décoché une frappe qui, déviée par William Carvalho, a terminé au fond des filets (82). Au coude-à-coude avec sept unités chacune, les deux équipes toisent toujours le Celtic (3 points), vainqueur de Ferencváros mardi (2-0) Il y a eu un peu plus de spectacle sur les bords du Bosphore, où Fenerbahçe accueillait le Royal Antwerp. Cueillis à froid par Mbwana Samatta (2), les Canaris jaunes s’en sont remis à Enner Valencia, leur meilleur buteur cette saison, pour sortir le bec de l’eau. L’Équatorien a vécu une première période riche en émotions, entre son égalisation à bout portant (21), son penalty caviardé à cause d’une panenka expédiée sur la barre (37) et son deuxième péno,transformé cette fois, juste avant la pause (45). Insuffisant pour offrir la victoire aux Stambouliotes puisqu'à l’heure de jeu (62), Pieter Gerkens a permis au club belge d’arracher un point (2-2).En déplacement à Midtjylland, l’Étoile rouge de Belgrade - six points pris en deux journées - a peut-être entraperçu la qualification pour les 8de finale, qui se serait vraiment rapprochée en cas de victoire. Les protégés de Dejan Stanković ont fait la course en tête durant une vingtaine de minutes. Avant d’être rattrapés par les locaux (1-1), qui doivent leur salut à Nikolas Dyhr (78). Dans le même groupe, le SC Braga est revenu à une longueur du leader serbe grâce à son court, mais précieux succès sur le terrain du Ludogorets Razgrad (0-1). Une autre équipe a empoché trois points ce jeudi en début de soirée, à savoir le Rapid Vienne. La formation autrichienne a disposé du Dinamo Zagreb (2-1), restant plus que jamais dans la course à la qualification au sein d’une poule qui comprend aussi West Ham et Genk.Real Betis 1-1 Bayer LeverkusenFenerbahçe 2-2 Royal AntwerpLudogorets Razgrad 0-1 BragaMidtjylland 1-1 Étoile rouge de BelgradeRapid Vienne 2-1 Dinamo Zagreb