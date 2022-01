Le Barça se reprend à Majorque

Résultats et classement de la Liga





RCD Majorque (4-2-3-1) : Manolo Reina - Costa, Valjent, Russo, Maffeo - Battaglia (Abdón, 84e), Baba (Ruiz de Galarreta, 61e) - Sánchez (Mboula, 70e), Rodríguez (Niño, 61e), Lee (Llabrés, 71e) - Angel. Entraîneur : Luis García Plaza.



FC Barcelone (4-3-3) : ter Stegen - Mingueza (Lenglet, 76e), Piqué, García, Araújo - Nico (Sanz, 71e), Frenkie de Jong, Puig - Akhomach (Pedrola, 80e) Luuk de Jong, Jutglà. Entraîneur : Xavi.

Pour sa première sortie de l'année 2022 et pour la dernière journée de la phase aller, le FC Barcelone a fait le travail en l'emportant devant Majorque (0-1) ce dimanche soir à Son Moix.Sans être flamboyants, les Catalans ont su se montrer opportuns. Ce n'était pourtant pas vraiment bien embarqué, la faute à la barre transversale venue repousser un joli ciseau de Luuk de Jong (29). En face, les réactions ont été timides et les quelques tentatives lointaines de Lee Kang-in n'auront pas permis de faire la différence. Il a finalement fallu attendre les ultimes instants avant la pause, afin de voir le même De Jong manger Pablo Maffeo dans les airs et reprendre l'excellent centre d'Oscar MinguezaEn gestion au retour des vestiaires, le Barça n'aura souffert que d'une frappe signée Lee à l'entrée de la surface et contrée par Gerard Piqué (46). Peu inquiété par des adversaires apathiques, Xavi a ainsi pu faire tourner son jeune effectif en offrant leurs minutes inaugurales à Álvaro Sanz et Estanislau Pedrola. Prime à la fraîcheur. Le FC Barcelone réalise donc une excellente opération en remontant à la cinquième place, à deux unités du podium.Loin derrière, Majorque stagne en quinzième position et lance sa lutte pour le maintien.