Le Barça râle contre le nombre de supporters de Francfort présents au Camp Nou

La imagen que indigna a todo el barcelonismo: el Camp Nou, más blanco que nunca https://t.co/NAakvOpEnA pic.twitter.com/9DCYacWIpV — MARCA (@marca) April 14, 2022

Tothom està en el seu dret de vendre els seus carnets peró la realitat fa que veure un Camp Nou amb tants aficionats del rival fa molta molta llàstima.... — Enric Masip (@enricmasip5) April 14, 2022

Alguns socis que volen marxar no poden ni fer-ho. Els alemanys miren el partit a les escales i a les boques. Abans han tirat ampolles, fumat... ningú de seguretat ha aparegut. #FCBlive #BarcaEintracht pic.twitter.com/JmasA21liM — Marta Carreras (@MartaCarreras_) April 14, 2022

Bundesligue Europa.Près de 30 000 supporters de l'Eintracht Francfort ont poussé leur équipe ce jeudi soir au Camp Nou. Un soutien qui a permis aux Allemands de s’imposer 3-2 et de se qualifier pour les demi-finales après le match nul de l’aller (1-1). Joueurs comme supporters de Barcelone ont été aussi surpris que dominés par cette furia germanique. Outre-Rhin, ce match restera dans les annales pendant longtemps... Et il le restera aussi côté catalan, mais pas pour les mêmes raisons.Xavi voulait une ambiance bouillante pour répondre à celle proposée à la Commerzbank-Arena une semaine plus tôt. Il aura été servi, mais par les supporters allemands., a-t-il concédé après le match.Interrogé à ce sujet sur Barça TV, le président du Barça Joan Laporta n’a lui non plus pas caché son agacement :Mais alors, comment les supporters de Francfort ont-ils pu se procurer des places en dehors du parcage visiteur ? Ils ont acheté des places non utilisés par les abonnés du Camp Nou., a réagi sur Twitter le conseiller de Joan Laporta, Enric Masip. Tout cela a même donné lieu à des scènes étonnantes lors desquelles des supporters germaniques ont empêché ceux du Barça, désespérés, de quitter leur stade.