La Tunisie secouée par l’Angola

Tunisie (5-3-2) : Ben Mustapha – Kechrida, Bedoui, Meriah, Bronn, Haddadi – Skhri, Khazri, Chaalaili (Sassi, 68e)– Msakni, Sliti (Badri, 78e). Sélectionneur : Alain Giresse

Angola (3-5-2) : Cabaça – Gaspar, MassungunaBastos – Mateus (Macaia, 86e), Stelvio (Geraldo, 46e), Herenilson, Paizo, Eduardo (Gelson, 46e), - Djalma, Fredy. Sélectionneur : Srdjan Vasiljevic

AB

Débuts mitigés pour la Tunisie.Contrairement aux autres équipes présentées comme des favoris, la Tunisie n’a pas réussi à s’imposer pour son premier match. Et cela aurait pu être pire que ce match nul péniblement acquis face à des Angolais complètement décomplexés 1-1).Cela avait pourtant bien débuté pour des Aigles de Carthage misant beaucoup sur les qualités techniques du trio Sliti-Khazri-Msakni. C'est d'ailleurs ce dernier qui transforme le penalty logiquement accordé au Dijonnais, après une faute grossière de Paizo (1-0, 32e). Ce quinzième but en sélection du capitaine tunisien aurait pu permettre aux Nord-Africains de jouer de manière plus libérée.C'est tout le contraire. Les joueurs d’Alain Giresse, à peine de retour sur la pelouse du stade de Suez, se sont mis à reculer et à laisser aux Palancas Negras, boostées par l’entrée du très intéressant Géraldo, la direction des opérations. Et sur un tir de Mateus mal maîtrisé par Ben Mustapha, Djalma n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-1, 73e).Toujours menaçants, les Angolais sont pourtant sur le point de céder dans les dernières minutes, sur un tir de Khazri (82e), puis une tentative lointaine de Msakni (88e). Mais ils tiennent, et réussissent une très belle opération. Pour la Tunisie, en revanche, il va falloir montrer bien plus vendredi face au Mali.