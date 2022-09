La Serie A va mettre en place le système du hors jeu semi-automatique

TP

Bip ! Selon La Gazzetta dello Sport , la Serie A va introduire dans les semaines à venir le système du hors jeu semi-automatique. Une première pour un championnat. Initialement prévu pour la saison prochaine, les Lega Pro a décidé de passer la vitesse supérieure et de ne pas attendre la Coupe du monde au Qatar et une réunion doit avoir lieu avant la fin de semaine avec l’association des arbitres italiens. Le processus s’est accéléré après le scandale survenu lors de la rencontre entre la Juve et Salernitana (2-2) et permettrait de voir la technologie se mettre en place dès le mois d’octobre. Ce système promet de déterminer la position de l’attaquant avec une grande précision et plus rapidement. Déterminer la position exacte de l’attaquant prend actuellement 70 secondes avec le système actuel de VAR, il n'en faudra alors que 25.Le progrès ne s'arrête pas là.explique qu'un ballon connecté avec un capteur intégré au cuir permettra de transmettre 500 données à la seconde. Une précision extrême, directement reliée à la VAR, avec une douzaine de caméras installées dans le stade et qui permettent de donner la position de chaque joueur avec une extrême précision. Des caméras qui suivront 29 points sur chaque joueur, avec 50 images à la seconde. Important à savoir, la décision finale concernant un hors jeu reviendra à un arbitre.Ouf : les contestations automatiques sont sauves !