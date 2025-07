Francisco Conceição rejoint définitivement la Juventus

Ciao Francisco.

Après une saison passée en prêt à la Juventus, Francisco Conceição a été définitivement transféré ce mercredi chez les Bianconeri en provenance du FC Porto contre la coquette somme de 32 millions d’euros. La saison satisfaisante du Portugais, également approché par Al-Nassr, avec la Vieille Dame a convaincu les dirigeants turinois de casser leur tirelire pour s’offrir ses services jusqu’en 2030. À 22 ans et du haut de son mètre soixante-dix, l’ailier droit s’est progressivement imposé à la Juventus, malgré la concurrence de Nico González à son poste.

Dans son communiqué, la Vieille Dame précise que l’international portugais est le joueur ayant touché le plus de ballons dans la surface après Dusan Vlahovic, et qu’il est le second de l’effectif ayant réussi le plus de dribbles après Kenan Yildiz. Pour couronner le tout, le désormais ex-ailier des Dragons a inscrit sept buts et délivré six passes décisives en 40 matchs (tcc).

