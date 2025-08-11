Un énorme dispositif de sécurité est prévu pour PSG-Tottenham

À quand les tanks ?

Mercredi, la tranquille ville Udine va se barricader pour accueillir la Supercoupe de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham (21 h, Stadio Friuli). Classé « à très haut risque » par l’UEFA, le match mobilisera près de 1 000 agents, dont 600 venus d’autres régions. Sous la houlette du chef de la police, le dispositif ressemblera plus à une opération militaire qu’à un avant-match : démineurs, unités anti-émeutes, hélicoptères équipés de caméras et de vision nocturne.

900 ultras parisiens prévus

Dans les tribunes : 6 600 supporters parisiens, 4 700 Anglais, et le reste des 23 000 places réservées aux spectateurs neutres. Mais le vrai défi se jouera dans la rue, puisque « la marche des supporters » rassemblera environ 900 ultras parisiens, partis de leur fan zone à 18h30 sous escorte serrée de policiers, carabiniers et autre Guardia di Finanza. L’objectif est de maintenir les camps séparés et éviter que la soirée ne vire à l’échauffourée.

Pas sûr que ça suffise si Tottenham remporte son deuxième trophée en quatre mois.

